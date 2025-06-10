الترويكا الاوروبية تخشى من تداعيات الية الزناد

وفي كلمة له في ندوة "الدبلوماسية عبر الأطلسية وإيران: التقارب والمواجهة" والتي عُقدت في إطار "المؤتمر الدولي الأول للدراسات الأمريكية والأوروبية"، الذي بدأ صباح الاثنين 9 حزيران/يونيو ويختتم اليوم،تساءل السفير الإيراني السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا "غلام حسين دهقاني" عن رد فعل أوروبا إذا توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق.

ورأى دهقاني انه من اجل تحليل رد فعل أوروبا، يجب أولا الانتباه إلى التنوع في هذه القارة، حيث تشمل أوروبا أجزاء مختلفة، مثل شرق أوروبا ووسطها، وشمالها وغربها، وحوض البحر الأبيض المتوسط ​​جنوبها ، لافتا الى ان لهذه المناطق مواقف مختلفة بشأن قضايا مختلفة، ومن غير الممكن التوقع من جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن تتصرف بنفس الطريقة بشأن جميع القضايا.

وتابع انه ومع ذلك، في بعض قضايا السياسة الخارجية، يُعتمد موقف مشترك إذا توصل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي إلى توافق في الآراء، مضيفا انه خارج هذا الإطار، فتتصرف الدول باستقلالية، موضحا انه عندما يتم الحديث عن اوروبا، فإن ذلك يعني عادة الدول الثلاث الرئيسية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا النووية.

واردف السفير الايراني السابق ان أوروبا لن تعارض الاتفاق الإيراني -الأمريكي انطلاقا من مصالحها الخاصة ومخاوفها من عواقب فشله. لكن هذا الدعم لن يعني تطبيع العلاقات أو رفع العقوبات كليا، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

واستطرد موضحا في هذا السياق،انه قبل عام ٢٠٠٥، كانت أوروبا، وحتى الولايات المتحدة، مترددة في السعي وراء الهيمنة الأحادية، كما كانت العلاقات الاقتصادية بين إيران وأوروبا جيدة اثناء غزو العراق، ، ودعمت أوروبا إيران ضد الولايات المتحدة مما ادى هذا التعاون الى وقد أدى هذا التعاون إلى توقيع اتفاقية في عام 2000.

وتابع انه بعد تغيير الحكومة في إيران وتولي حكومة أحمدي نجاد السلطة، فضلا عن صدور قرارات مجلس الأمن ضد إيران من عام 2005 إلى عامي 2011 و2012، انحازت أوروبا بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة.

واشار الى ان مع انطلاق المفاوضات النووية، كان دور أوروبا هامشيا في البداية، حتى أن فرنسا لم تكن راضية عن ضعف دورها، لكن بعد دخولها المفاوضات بجدية أكبر، ساهمت أوروبا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التصديق على خطة العمل المشترك الشاملة.

انسحاب ترامب من الاتفاق النووي أربك أوروبا

وذكر دهقاني انه مع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ساور أوروبا في البداية شعور بالحيرة والقلق إزاء انسحاب إيران منه. ولذلك، دعت إيران إلى البقاء في الاتفاق، ووعدت بتنفيذ التزاماتها.لكن مع ذلك، فشلت أوروبا في حماية أسواقها وشركاتها بفعالية من العقوبات الأمريكية، مما أثار استياء إيران، كما ان اوروبا في بعض الأحيان، لم تكن متوافقة مع الولايات المتحدة بسبب سياساتها الاقتصادية الكلية، ولكن في أغلب الأحيان، كانت مواقفهما منسجمة.

المواقف الاوروبية القاسية ادت الى توتر العلاقات الثنائية مع طهران

ولفت السفير الايراني السابق الى ان هناك ثلاث لحظات رئيسية تم فيها استبعاد أوروبا من المفاوضات؛ أولا، مفاوضات مسقط وبدء مفاوضات الاتفاق النووي، والتي اعتقدت إيران أن عدم مشاركة أوروبا باي نشاط امرا مبررا وقد خلقت فرنسا لاحقا مشاكل في مفاوضات الاتفاق النووي.

وتابع دهقاني :ثانيا، انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، والذي تم تنفيذه دون تنسيق مع أوروبا وتسبب في ارتباك وعدم ارتياح في أوروبا، وأخيرا، في الوضع الحالي، استبعدت الولايات المتحدة أوروبا من المفاوضات.

كما ذكر السفير الايراني السابق ان إيران كانت مستعدة لإشراك أوروبا في المفاوضات، لكن أوروبا رفضت المشاركة بفعالية بسبب قضايا مثل أزمة أوكرانيا ومواقفها المتشددة تجاه الاضطرابات في إيران مما زادت هذه المواقف المتشددة، التي بدت أحيانا غير منطقية، من توتر العلاقات بين إيران وأوروبا.

وردا على سؤال حول امكانية القول ان أوروبا أصبحت تحت النفوذ الأمريكي بشكل كامل، اجاب دهقاني بالنفي ،قائلا: أوروبا، كجهة فاعلة في تحديد المعايير، لم تُؤدِ دورها كما هو متوقع، ويعتقد البعض في إيران أن فشل خطة العمل المشترك الشاملة يعود جزئيا إلى عدم وفاء أوروبا بالتزاماتها. والآن، إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فكيف سيكون رد فعل أوروبا؟

واعتبر انه نظراً لضيق الوقت المتبقي حتى نهاية المفاوضات (آب/اغسطس)، من غير الممكن التوصل إلى اتفاق شامل ودقيق مثل خطة العمل المشترك الشاملة، ومن المرجح أن يكون اتفاقا عاما ،و ستدعم أوروبا بحذر مثل هذا الاتفاق.

واوضح في هذا السياق، ان في سياستها العامة، تدعم أوروبا الاتفاق، لكنها عمليا لن تُبدي دعما كاملا، وذلك يعود الى عدم اهتمام أوروبا برؤية الاقتصاد الإيراني يخرج من أزمته الناجمة عن أزمة أوكرانيا وقضايا أخرى. ومع ذلك، يكاد يكون من المستحيل بناء إجماع في الاتحاد الأوروبي ضد أي اتفاق تُبرمه الولايات المتحدة مع إيران.

وبيّن انه علاوة على ذلك، تُعدّ القضية النووية أحد مجالات التعاون المشترك القليلة بين أوروبا والولايات المتحدة، بحيث ان أوروبا ستستفيد من الاستقرار الإقليمي، وانخفاض أسعار الطاقة، والفرص الاقتصادية الناتجة عن الاتفاق. كما أن تصعيد الأزمة في المنطقة قد يؤدي إلى تدفق اللاجئين وانقطاع إمدادات الطاقة، مما سيضر بأوروبا.

أوروبا حذرة من لعبة إلقاء اللوم

ورأى دهقاني انه إذا أرادت أوروبا معارضة الاتفاق بتفعيل آلية الزناد، فستكون مسؤولة عن فشله المحتمل،هذا في حين تُعتبر الولايات المتحدة وإيران الآن المتهمين الرئيسيين، وأوروبا تقف على الحياد، لافتا الى ان تفعيل آلية الزناد يعني تدمير الاتفاق النووي، وهو أعظم إنجاز دبلوماسي حققته أوروبا في العقود الأخيرة.

كما أنه سيُصعّد التوترات مع إيران، ويبدد تماما أي أمل في تحسين العلاقات معها. علاوة على ذلك، فإن العقوبات القصوى المفروضة على إيران، والتي تفتقر إلى أساس قانوني قوي، لا يمكنها أن تزيد الضغط عليها، لأنها بالفعل تحت وطأة الضغط الاقصى.

تفعيل آلية الزناد من شأنه أن يزيد من خطر الحرب

هذا،واعتبر دهقاني ان تفعيل آلية الزناد قد يدفع إيران إلى الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انهيار نظام منع الانتشار العالمي، مضيفا ان هذا أمر مقلق لأوروبا والغرب، لأن إيران، بصفتها دولة ملتزمة بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أعلنت استعدادها للتعاون في حال رفع العقوبات، لافتا الى ان تفعيل آلية الزناد يزيد من خطر الحرب، ويقرب إيران من الصين وروسيا.

الاتفاق الإيراني- الأمريكي لن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين إيران وأوروبا

وختم السفير الايراني السابق، قائلا: انه بشكل عام، لن تعارض أوروبا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بسبب مصالحها الخاصة ومخاوفها بشأن عواقب فشل الاتفاق. لكن هذا الدعم لن يعني تطبيع العلاقات أو رفع العقوبات كليا، وخاصة العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحيث ان أوروبا ستصر على مراقبة صارمة، بما في ذلك حل قضايا الضمانات المتبقية، وستستخدم نفوذها الدبلوماسي للضغط على إيران في مجالات أخرى.

انتهى**ر.م