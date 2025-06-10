وزير الدفاع : إيران حطمت بانتصارها الاستخباراتي الهيمنة الأمنية الزائفة للكيان الصهيوني

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني العمید طيار "عزيز نصير زادة"، إلى وزير الأمن الايراني "حجة الاسلام إسماعیل خطیب"؛ لقاء الانجاز الاستخباراتي الذي حققته وزارة الامن ضد الكيان الصهيوني.

واضاف العميد نصير زادة في رسالة التهنئة الى حجة الاسلام خطيب : إن العملية القوية والاستثنائية التي نفذها مجاهدو الإمام المهدي (عج) المجهولون، من خلال الحصول على معلومات حساسة تتعلق بالكيان الصهيوني، أظهرت مجددًا قدرة النفوذ ومستوى الإستشراف والتفوق الاستخباراتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ميادين الأمن الإقليمية والدولية المعقدة والمليئة بالتحديات.

وأضاف وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة ، أن "هذا الانتصار الباهر، الذي يُجسّد الحكمة الأمنية والإيمان الراسخ والجهود المضنية لأبناء هذا الشعب في وزارة الأمن، لم يُطح فقط بالأسطورة الوهمية التي صنعها جهاز "الموساد" الصهيوني، بل حطم ايضا الهيمنة المصطنعة للجهاز الأمني لهذا لكيان البغيض، ووجه صفعة قوية جديدة لهيبته الوهمية.

وتابع : لا شك إن هذا الإنجاز النوعي، يأتي في سياق الضربات المتتالية لمحور المقاومة وعملية "طوفان الأقصى"، ويسهم في الانهيار المتجدد لهيبة الكيان الصهيوني الغاصب، ويبشر بزواله القريب، وتحقيق الوعد الإلهي الحتمي بانتصار الحق على الباطل.

وأكمل العميد نصير زادة مخاطبا وزير الامن : إنني إذ اهنئكم بهذا الإنجاز الكبير والمشرّف، أحييكم وجميع زملائكم الكرام، وكل المضحين في سبيل امن وشموخ إيران الإسلامية، سائلًا المولى القدير دوام التوفيق لهذا الجهاز الموقّر في مسيرته لتعزيز الاقتدار والدفاع عن كيان الثورة الإسلامية.

انتهی**2054 / ح ع **