١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٢٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85857928
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إسلامي : التكنولوجيا النووية صناعة منعشة للحياة

١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٢٨ م
رمز الخبر: 85857928
إسلامي : التكنولوجيا النووية صناعة منعشة للحياة

طهران / 10 حزيران / يونيو / إرنا - اكد مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي"، على ان الصناعة والتكنولوجيا النووية هي صناعة منعشة للحياة، وقال : يجب ألا نسمح للأعداء بأن تشوهوا صورة هذه الصناعة الايرانية عند الرأي العام.

وأفادت "إرنا" أن "إسلامي" أكد في تصريح له اليوم الثلاثاء : إن الصناعة النووية الإيرانية رمز ومثال لنجاح البلاد وتقدمها؛ مبينا ان "إنتاج 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية، وتوسيع استخدام الإشعاعات، وتطوير الأدوية المشعة، واستكمال دورة الوقود بهدف بناء وامتلاك مفاعل بحثي بوقود إيراني، هي من الأهداف متوسطة المدى لدى منظمة الطاقة النووية الوطنية، وهي تمضي قدما باتجاه الازدهار والتطوير.

وفيما يتعلق بتقلیص تكاليف نظام الرعاية الصحية باستخدام المنتجات الصحية والأدوية المشعة المنتجة محليا، أوضح مساعد الرئيس الايراني : انه انجاز مهم للغاية، حيث يستخدم مليون شخص في ايران سنويا هذه الأدوية.

وختم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالقول : يجب اعتبار هذه الأمور جزءا من الإنجازات التي حققتها الصناعة النووية الايرانية، ونحن نحمد الباري عز وجل لكوننا نصنف من الدول الرئيسية والمحورية في هذا المجال، وقد تمكنا على الرغم من كل الضغوط وجميع أنواع الحظر، المضي باتجاه التقدم على المستوى العالمي وتصنيع منتجات متنوعة تعتمد على التكنولوجيا النووية للبلاد.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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