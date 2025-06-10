الـ أونروا : يوم آخر من توزيع المساعدات في غزة يعني يوماً آخر من "مصائد الموت"

وأضاف "لازاريني" في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء : إن هذا النظام المهين يواصل إجبار آلاف الجياع والمحتاجين للمساعدة على السير عشرات الكيلومترات؛ مشددا على ان هذا الكيان لا يهدف إلى معالجة الجوع.

وتابع : يجب أن يكون إيصال المساعدات وتوزيعها بأمان وعلى نطاق واسع وفي غزة، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا التي تمتلك الخبرة والمعرفة وثقة المجتمع.

واكد هذا المسؤول الاممي : يجب على "إسرائيل" رفع الحصار والسماح للأمم المتحدة بوصول آمن ودون عوائق لإدخال المساعدات وتوزيعها بأمان، حيث ان هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب التجويع واسع النطاق، بما في ذلك مليون طفل.

وأوضح لازاريني، أن 12 ألف موظف من الأونروا يواصلون تقديم الخدمات الصحية وخدمات الصرف الصحي والخدمات النفسية والاجتماعية في واحدة من أقسى البيئات وأشدها قسوة؛ لافتا إلى أن مستودعات الأونروا خارج غزة مليئة بكمية من المساعدات تعادل 6 آلاف شاحنة، وان ترك الطعام يفسد والأدوية تنتهي صلاحيتها عمدا لهو أمر شنيع.

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المصدر/ وكالة صفا