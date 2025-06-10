ناشطة سويدية : "إسرائيل" خطفتنا في المياه الدولية

وأوضحت "تونبرغ"، اليوم الثلاثاء وبعد ترحيلها من الاراضي المحتلة ووصولها إلى مطار رواسي شارل ديغول في باريس : نحن تعرضنا للخطف في المياه الدولية، ونقلنا قسرا إلى "إسرائيل"، مشددة على أن الناشطين لم يخالفوا أي قوانين في مسعاهم لكسر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع الفلسطيني.

وأكدت الناشطة السويدية، بأن استيلاء "إسرائيل" على سفينة المساعدات، شكل انتهاكا للحقوق الدولية؛ "إسرائيل" نفذت عملا غير قانوني باختطاف النشاطين في المياه الدولية.

ونفت غرينا صحة مزاعم "إسرائيلية" بأن "سفينة المساعدات إلى غزة مجرد حيلة دعائية"؛ مؤكدة على أن الحملة ستسمر داعية إلى الإفراج الفوري عن الناشطين الذين ما زالوا في "إسرائيل".

واقتحمت قوات بحرية تابعة للكيان الصهيوني، الاثنين، سفينة مادلين للمساعدات الإنسانية التي ابحرت نحو الاراضي المحتلة لكسر الحصار البحري المفروض منذ سنوات على قطاع غزة واحتجزت طاقمها المكون من 12 شخصاً بمن فيهم تونبرغ.

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المصدر/ رويترز+ وكالات