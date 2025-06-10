احمديان : حماية المظلومين في فلسطين واجب انساني واسلامي

وفي لقائه، اليوم الثلاثاء بطهران، نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "جميل مزهر" والوفد القيادي المرافق له، اشاد احمديان بصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، قائلا : ان الكيان الصهيوني يواصل اقتراف اكبر جريمة بحق الانسانية، وبما يحمل القادة المجرمين لهذا الكيان المسؤولية امام الشعوب الحرة في العالم لقاء ممارساتهم الوحشية.

واكد احمديان على جميع فصائل المقاومة، بضرورة الدفاع عن الشعب الفلسطيني في ظل هذه المجازر التي لم يسبق لها نظير، والحفاظ على وحدتها وتماسكها في مواجهة العدو؛ مردفا ان الانتصار على الظالم سيتحقق بناء على الوعد الالهي قطعا.

كما وجه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، في هذا اللقاء، دعوة الى قادة الانظمة الاسلامية في العالم ليهبّوا الى تحرير القدس الشريف من ايدي الغاصبين الصهاينة؛ مؤكدا بان "الدفاع عن المظلومين في فلسطين المحتلة واجب انساني واسلامي علينا جميعا".

الى ذلك، استذكر نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مواقف الامام الخميني (رض)؛ مؤكدا بان الامام الراحل قاد ثورة اسلامية احيت القضية الفلسطينية في العالم من جديد، وانتصارات جبهة المقاومة تحققت بفضل هذه الافكار الاسلامية النبيلة.

واشار مزهر، في لقائه الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني، إلى تصعيد الكيان الصهيوني بدعم الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين، مؤكدا بان امريكا ليست وسيطًا محايدًا، بل تسعى إلى ترسيخ احتلال الصهاينة في قطاع غزة.

وتابع هذا القيادي الفلسطيني، بان المجرمين الصهاينة، مضافا إلى مجازرهم الوحشية، عمدوا الى هدم جميع البنى التحتية الأساسية في غزة، لكن الشعب الفلسطيني يواصل الصمود في مواجهة هذه الضغوط ولن يخضع لها بإذن الله.

واضاف، ان فصائل المقاومة، ومن خلال علمها بمؤامرات الاحتلال الصهيوني، حافظت على يقظتها ووحدتها في مواجهة هذا العدو.

انتهى ** ح ع