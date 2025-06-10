وزير الخارجية الايراني الى النرويج للمشاركة في منتدى اسلو العالمي

وافادت ارنا، بأن عراقجي سيلقي كلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية امام الدورة الثانية والعشرين لمنتدى اوسلو، فضلا عن مباحثاته مع عدد مع كبار مسؤولي النرويج وممثلي سائر الدول، وخبراء دوليون؛ على هامش حضورهم في هذا الحدث العالمي.
انتهى ** ح ع
طهران / 10 حزيران / يونيو / إرنا - غادر وزير الخارجية الايراني "سيد عباس عراقجي"، على راس وفد اليوم الثلاثاء، البلاد متوجها الى النرويج للمشاركة في منتدى اسلو العالمي الـ 22.
وافادت ارنا، بأن عراقجي سيلقي كلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية امام الدورة الثانية والعشرين لمنتدى اوسلو، فضلا عن مباحثاته مع عدد مع كبار مسؤولي النرويج وممثلي سائر الدول، وخبراء دوليون؛ على هامش حضورهم في هذا الحدث العالمي.
انتهى ** ح ع
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