وزير الخارجية الايراني الى النرويج للمشاركة في منتدى اسلو العالمي

وافادت ارنا، بأن عراقجي سيلقي كلمة الجمهورية الاسلامية الايرانية امام الدورة الثانية والعشرين لمنتدى اوسلو، فضلا عن مباحثاته مع عدد مع كبار مسؤولي النرويج وممثلي سائر الدول، وخبراء دوليون؛ على هامش حضورهم في هذا الحدث العالمي.

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