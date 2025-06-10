بقائي: الغرب يكرر نهج الماضي الخاطئ في مجلس المحافظين ضد إيران

وفي مقابلة مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء حول وضع قضية إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديد أوروبا بإصدار قرار في الاجتماع الحالي لمجلس المحافظين، اوضح أن القضية النووية الإيرانية كانت قرارا سياسيا بحتا منذ البداية، سواء عندما دخلت مجلس الأمن الدولي أو قبل ذلك، عندما كانت تعتبر قضية انتشار.

وقال: "على مدى عشرين عامًا ونيف، ظلّت هذه القضية مطروحة على جدول أعمال مجلس المحافظين، واستمرّ من حين لآخر بإعداد تقارير مختلفة أو إصدار قرارات من قِبَل مجلس المحافظين، وكان الدافع الرئيسي لها سياسيًا أيضًا. سياسي بمعنى أنه حتى لو نظرنا إلى هذا التقرير الأخير، فإنّ أساسه والمهمة التي أُعدّ على أساسها كانا سياسيين؛ لأنّ الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة كانت هي من بادرت بالقرار الذي أقرّه مجلس المحافظين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دون تقديم أسباب منطقية أو قانونية لهذه القضية".

*البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي

وقال: "لذلك، فإن جوهر المسألة غير عادل وغير مبرر، لأن البرنامج النووي الإيراني لم ينحرف عن المسار السلمي وفقًا لنفس معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة. لم ترتكب إيران أي مخالفة، ولذلك نقول إن هذا التقرير سياسي، لأنه أُعدّ لأغراض سياسية للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، وهي دول تمثل مصالح طرف غير شرعي وشرير في المنطقة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن طريقة كتابة التقرير لا تُعلن أن الوضع مُرضٍ ولا تُعلن صراحةً أنه غير مُرضٍ؛ موضحًا: "بل إنه يستخدم مصطلح "أقل من مُرضٍ". وهذا يعني أنه يُقدم حكمًا موضوعيًا وذاتيًا على برنامجنا النووي بهدف تمهيد الطريق لاستمرار هذه الأزمة المُصطنعة".

*كل ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في الواقع نبشٌ للماضي

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كل ما ورد في هذا التقرير، حوالي 9 صفحات من أصل 22 صفحة، هو في الواقع نبشٌ للماضي؛ أي إحياءٌ لقضيةٍ أُغلقت إلى حدٍ كبيرٍ عام 2015، بناءً على خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد ذُكر صراحةً، بناءً على قرار مجلس المحافظين والتقرير الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه القضايا قد حُلّت. ناهيك عن أن جوهر القضية كان مُختلقًا وغير مُبررٍ في رأينا، ولكن حتى لو افترضنا وجود قضايا في الماضي، فقد أُغلقت هذه القضايا عام 2015".

وأشار بقائي إلى أن هذا التقرير لا يُثير أي شكوكٍ حول الأنشطة النووية الإيرانية، باستثناء أنه يقول إنه كان ينبغي على إيران أن تُبدي تعاونًا أكبر. أي أن تركيز هذا التقرير هو أنه في الماضي، عُثر على جزيئات يورانيوم في عدة أماكن، ولم تتمكن إيران من تقديم تفسيرٍ كافٍ أو ضروريٍّ حول مصدر هذه الجزيئات ووجهتها. أخيرًا، حتى لو كان هذا الادعاء صحيحًا، فهو يعود إلى ما قبل عشرين أو خمسة وعشرين عامًا. وهو لا يُشكل أي مشكلة من منظور الانتشار، بل يُوفر ذريعةً للدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لتقديم مشروع قرار إلى مجلس المحافظين بناءً عليه.

يتبع