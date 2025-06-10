ايران تفوز على كوريا الشمالية في المحطة الاخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال

وسجل محمد محبي (74) ومهدي طارمي (77) وأمير حسين حسين زاده (90+3) أهداف الفوز لصالح المنتخب الإيراني.

وأكمل منتخب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط كاي تام في الدقيقة 66 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وشهدت بقية مباريات المجموعة التي أقيمت يوم الثلاثاء أيضاً، فوز أوزبكستان على قطر 3-0 على ستاد بونيودكور في طشقند، وتعادل قرغيزستان مع الإمارات 1-1 على ستاد دولين عمرزاكوف في طشقند.

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة برصيد 23 نقطة من عشر مباريات مباريات، مقابل 21 نقطة لأوزبكستان، و15 للإمارات، و13 قطر، و8 لقرغيزستان، و3 نقاط لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وحصلت إيران وأوزبكستان على بطاقتي التأهل المباشر إلى كأس العالم، في حين انتقلت الإمارات وقطر للمشاركة في الملحق الآسيوي.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الإمارات على قطر 3-1 في الريان وإيران على قرغيزستان 1-0 في أصفهان وأوزبكستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في طشقند، في حين شهدت الجولة الثانية فوز إيران على الإمارات 1-0 في العين وأوزبكستان على قرغيزستان 3-2 في بيشكيك وتعادل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع قطر 2-2 في فينتيان، وشهدت الجولة الثالثة فوز قطر على قرغيزستان 3-1 في الدوحة وتعادل الإمارات مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-1 في العين وأوزبكستان مع إيران 0-0 في طشقند.

في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز إيران على قطر 4-1 في دبي وأوزبكستان على الإمارات 1-0 في طشقند وقرغيزستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في بيشكيك، وشهدت الجولة الخامسة فوز قطر على أوزبكستان 3-2 في الدوحة والإمارات على قرغيزستان 3-0 في أبو ظبي وإيران على جمهورية كوريا الديقراطية الشعبية 3-2 في فينتيان، وشهدت الجولة السادسة فوز الإمارات على قطر 5-0 في أبو ظبي وإيران على قرغيزستان 3-2 في بيشكيك وأوزبكستان على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-0 في فينتيان.

وقد شهدت الجولة السابعة فوز إيران على الإمارات 2-0 في طهران وقطر على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 2-0 في الدوحة وأوزبكستان على قرغيزستان 1-0 في طشقند، وشهدت الجولة الثامنة فوز الإمارات على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 2-1 في الرياض وقرغيزستان على قطر 3-1 في بيشكيك وتعادل إيران مع أوزبكستان 2-2 في طهران، وشهدت الجولة التاسعة فوز قطر على إيران 1-0 في الدوحة وتعادل الإمارات مع أوزبكستان 0-0 في أبو ظبي وتعادل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع قرغيزستان 2-2 في الرياض.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

انتهى ** 2342