١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85858134
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الرئيس المشاط: ردنا على العدوان الصهيوني على بلدنا سيكون في اتجاهات مختلفة

١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٨ ص
رمز الخبر: 85858134
الرئيس المشاط: ردنا على العدوان الصهيوني على بلدنا سيكون في اتجاهات مختلفة

طهران / 11 حزيران /يونيو/ارنا- أكد المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أن الرد على العدوان الصهيوني على اليمن، سيكون في اتجاهات مختلفة.

وقال الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ردنا على العدوان الصهيوني على بلدنا سيكون في اتجاهات مختلفة، وضرباتنا على العدو الصهيوني ستكون مدروسة فعالة وحيوية تبقي لقواتنا الأفضلية والسيطرة على مسرح المواجهة".

وأضاف "لسلامة سفارات الدول القريبة من أهداف مشروعة لقواتنا في يافا المحتلة عليها إلزام حكومة العدو إبعادها مسافة كافية لأمنها، وإذا لم تستجب حكومة العدو لأي سفارة بهذا الطلب ننصحها بالإغلاق والمغادرة حتى لا يعرضها العدو للخطر".

وتابع "يمكن لخارجية سفارات الدول في الكيان الصهيوني التواصل مع خارجيتنا بصنعاء للتأكد من خلو محيطها من أي هدف مشروع لقواتنا".

وأشار الى "أنه سنوجه خارجيتنا بإفادة أي دولة عن وضع سفارتها في الكيان الصهيوني"، مؤكدًا أن ميزات الصواريخ اليمنية المعلن عنها سابقًا لم تستخدم بعد والتنسيق مهم قبل استخدامها.

انتهى ** 2342

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