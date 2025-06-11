على هامش زيارة وزيرة الثقافة الروسية الى طهران... إقامة معرض للحرف اليدوية والمنحوتات الروسية القيّمة

جاء ذلك في تصريح لوزيرة الثقافة الروسية بوريسوفا لوبيمافا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الثقافة والارشاد الاسلامي الإيراني عباس صالحي ، على هامش افتتاح الأسبوع الثقافي الروسي في إيران مساء الثلاثاء في قاعة "الوحدة" بطهران.

واعلنت وزيرة الثقافة الروسية، بوريسوفا لوبيمافا، بان الوفد المرافق لها يضم 130 من الفنانين وأكدت ان روسيا تتمتع بتنوع ثقافي كبير وأن فنانين بارزين من جمهورية داغستان قد حضروا هذا البرنامج.

وأضافت: قبل حوالي ساعة أو ساعتين، افتتحنا معرض الحرف اليدوية الروسية. تم عرض العديد من الحرف اليدوية من مدن مختلفة في روسيا في هذا المعرض.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية: تم جمع مجموعة قيمة من المنحوتات والحرف اليدوية من جميع مناطق روسيا وعرضت في هذا المعرض حتى تتمكنوا من التعرف على المزيد من الثقافة والفنون التقليدية لبلدنا، من غرب روسيا إلى شرقها، ومن شمالها إلى جنوبها، اختيرت أعمال فنية مميزة وعُرضت في المعرض.

وأضافت: قبل نحو عامين، وفي إطار التعاون بين إيران وروسيا، سافر بعض الفنانين الإيرانيين إلى روسيا وأحضروا معهم أعمالهم الفنية. وقد استفدنا واستمتعنا أيضًا بالفنون الفريدة لبلدكم في روسيا. كما أُقيم حفل موسيقي رائع في ذلك المعرض، نال استحسان الحضور وكان قد أُقيم في أحد أشهر المراكز الثقافية في موسكو، والآن، يشرفنا الحضور هنا عندكم.

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