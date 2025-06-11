١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85858205
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عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع المكسيك

١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٢٢ ص
رمز الخبر: 85858205
عراقجي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع المكسيك

طهران / 11 حزيران / يونيو/ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ضرورة تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع المكسيك.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيراني الجديد لدى المكسيك، أبو الفضل بسنديده، بوزير الخارجية عباس عراقجي مساء الثلاثاء، قبل مغادرته إلى المكسيك لمزاولة مهام عمله.

وشرح السفير بسنديده في هذا اللقاء خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمكسيك.

وتمنى عراقجي التوفيق للسفير الإيراني الجديد في مكسيكو سيتي، واشار إلى أهمية المكسيك في القارة الأمريكية، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الثنائي بين إيران والمكسيك.

وشغل بسنديده سابقًا منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون التقييم والإشراف، ومدير عام الموارد البشرية بوزارة الخارجية، وسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى أوروغواي وباراغواي.

انتهى ** 2342

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