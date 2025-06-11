الاحتلال يطلق النار على الفلسطينيين تجمعوا للحصول على مساعدات جنوب غزة

وأعلنت مصادر إخبارية أن جيش الاحتلال الصهيوني استهدف المواطنين الفلسطينيين الجائعين في أحدث جرائمه.

وأطلق جنود الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، النار على الفلسطينيين الذين تجمعوا للحصول على مساعدات من مراكز توزيع الشركة الأمريكية بمحور صلاح الدين "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة.

كما هاجمتهم طائرات الاحتلال بدون طيار.

وحتى الآن، استشهد 10 مواطنين فلسطينيين وأصيب 112 آخرون جراء هذه الجريمة.

كما استشهد 4 فلسطينيين وإصابات إثر قصف الاحتلال على خيام نازحين في مخيم أبو هداف بمواصي القرارة شمال غرب خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال غارات بالتزامن مع، قصف مدفعي على منطقتي "قيزان أبو رشوان" و"البطن السمين" في خان يونس.

انتهى**3276