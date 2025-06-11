وزير الدفاع: في حال وقوع أي عدوان محتمل، الولايات المتحدة ستضطر إلى مغادرة المنطقة

وفي إشارة إلى المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، قال العميد نصير زادة: للأسف، أطلق بعض المسؤولين الأميركيين خلال المفاوضات تهديدات بأن الصراع سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: إننا نأمل أن تصل المفاوضات الى نتيجة ولكن إذا لم يحقق ذلك وفرض علينا صراع، فلا شك ان خسائر الطرف الآخر ستكون بالتأكيد أكبر بكثير من خسائرنا. وفي هذه الحالة، ستضطر أمريكا الى مغادرة المنطقة لأن جميع قواعدها في متناول أيدينا، ويمكننا الوصول إليها، وسنستهدفها جميعا في الدول المضيفة .

وقال: إننا حققنا انجازات كبيرة في المجال الدفاعي،مضيفا: قواتنا العملياتية تعمل بكامل طاقتها، وكان احدث إنجازاتنا الاختبار الناجح لصاروخ برأس حربي يزن طنين، والذي أجري قبل أسبوع.

وردا على سؤال حول إثارة القضايا العسكرية بهدف وضع قيود على البلاد، أوضح العميد نصير زادة: إننا لا نقبل القيود العسكرية بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأحد التفاوض في هذا الصدد.

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