حجم التجارة بين إيران ودول منظمة التعاون الاقتصادي يبلغ 28 مليار دولار

وقال مسرور خلال القمة الدولية الثانية للتعاون الاقتصادي بين منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) ودول أوراسيا في اليوم الأول من المؤتمر الدولي للاستثمار في محافظة أذربايجان الغربية شمال غرب البلاد: إن في العالم الحالي، أفسحت الإقليمية الطريق للعولمة، وهذا قد يكون في مصلحة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

وأضاف: من الضروري إنشاء صندوق لتنمية البنية التحتية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

وأكد أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة في البلاد أن التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي تتطلب المزيد من التصميم والتقارب، مضيفا: إحدى مزايا هذه المنطقة هي وجود دول شاسعة مثل روسيا وتركيا، والتي يمكن أن تزيد من حجم التبادلات الاقتصادية.

وتابع قائلا: يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي أن تخطط معا بشأن قضايا اقتصادية محددة وتعقد اجتماعات متعددة بمشاركة الأعضاء.

وأضاف: إن العالم يتغير، وقد بدأ هذا التغيير في عام 2016، ويمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي أن تستفيد إلى أقصى حد من هذه الفرصة.

وقال إنه ينبغي دراسة الحواجز الاستثمارية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي بعناية، وينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها البعض في هذا الصدد.

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الأول لفرص الاستثمار في محافظة أذربايجان الغربية شمال غرب البلاد، بمشاركة العشرات من الضيوف من إيران والعديد من الدول المجاورة.

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