عراقجي: التوصل الى اتفاق يضمن استمرار الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني اصبح متاحا

وفي منشور له ، اليوم الاربعاء، على منصة اكس، كتب وزير الخارجية الايراني: اعلن الرئيس الامريكي ترامب فور دخوله البيت الأبيض أنه لا ينبغي لإيران امتلاك أسلحة نووية،وهذا الموقف يتوافق في الواقع مع عقيدة ايران ويمكن استخدامه كأساس رئيسي للاتفاق المشترك.

واضاف عراقجي انه مع استئناف المفاوضات الايرانية-الامريكية غبر المباشرة يوم الأحد، بات من الواضح أن التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني في متناول اليد، بل ويمكن التوصل إليه سريعا.

ولفت عراقحي الى ان مثل هذا الاتفاق، الذي سيكون مثمرا للطرفين، مشروط باستمرار برنامج التخصيب الإيراني تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفع العقوبات فعليا.

انتهى**ر.م