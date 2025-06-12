حجم التجارة بين إيران والعراق تبلغ 20 مليار دولار

وصرح عبدالرحمان خلال القمة الثانية للتعاون الاقتصادي الدولي بين ماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول أوراسيا في اليوم الأول من المؤتمر الدولي للاستثمار في محافظة أذربايجان الغربية شمال غربي البلاد : إن من إجمالي هذا المبلغ، هناك 14 مليار دولار لدى الحكومة المركزية العراقية و6 مليارات دولار أخرى لدى إقليم كردستان.

وأضاف : قبل نحو سبع سنوات، دخل تجار من إقليم كردستان العراق إلى حدود بازركان في منطقة ماكو الحرة بمحافظة أذربايجان الغربية (شمال غرب ايران)، وهم الآن يحققون نجاحا كبيرا في المنطقة.

وأوضح، ان "هدفنا من المشاركة في المؤتمر هو توسيع علاقات الترانزيت مع دول المنطقة".

وفي إشارة إلى انعقاد مؤتمر محافظي المحافظات الحدودية بين إيران والعراق بمدينة سنندج مركز محافظة كردستان (غربي البلاد)، خلال الأسابيع الأخيرة، قال عبدالرحمان : يجب أن نقدر التنسيق والتعاون بين المسؤولين الإيرانيين من أجل التبادلات والمعاملات الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق.

وتعد منطقة كردستان العراق سوقاً مهمة لحركة البضائع بين العراق وإيران، وخاصة المنتجات الغذائية ومواد البناء والأدوية والمنتجات الصناعية، كما يتم تصدير العديد من البضائع الإيرانية بسهولة إلى المنطقة عبر الحدود البرية.

انطلقت امس الأربعاء، فعاليات المؤتمر الأول لفرص الاستثمار في محافظة أذربايجان الغربية شمال غرب البلاد، بمشاركة العشرات من الضيوف من إيران والعديد من الدول المجاورة.

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