لقاء ثلاثي يجمع بين وزراء خارجية ايران وعمان ومصر

وفي وقت سابق من اليوم، شارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع عقد على هامش منتدى اسلو الـ 22 ايضا، وقد ضم هذا الاجتماع كلا من وزراء خارجية عمان ومصر والنرويج، الى جانب وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري.
انتهى ** ح ع
طهران /11 حزيران / يونيو / ارنا - حضر وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، اليوم الاربعاء على هامش اعمال منتدى اسلو الـ 22، حضر لقاء ثلاثيا مع نظيريه، العماني بدر البوسعيدي، والمصري بدر عبد العاطي.
وفي وقت سابق من اليوم، شارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع عقد على هامش منتدى اسلو الـ 22 ايضا، وقد ضم هذا الاجتماع كلا من وزراء خارجية عمان ومصر والنرويج، الى جانب وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري.
انتهى ** ح ع
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