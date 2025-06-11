١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85859109
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على هامش منتدى اسلو العالمي؛

لقاء ثلاثي يجمع بين وزراء خارجية ايران وعمان ومصر

١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٢٩ م
رمز الخبر: 85859109
لقاء ثلاثي يجمع بين وزراء خارجية ايران وعمان ومصر

طهران /11 حزيران / يونيو / ارنا - حضر وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، اليوم الاربعاء على هامش اعمال منتدى اسلو الـ 22، حضر لقاء ثلاثيا مع نظيريه، العماني بدر البوسعيدي، والمصري بدر عبد العاطي.

وفي وقت سابق من اليوم، شارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع عقد على هامش منتدى اسلو الـ 22 ايضا، وقد ضم هذا الاجتماع كلا من وزراء خارجية عمان ومصر والنرويج، الى جانب وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري.

انتهى ** ح ع

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