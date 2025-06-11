لقاء ثلاثي يجمع بين وزراء خارجية ايران وعمان ومصر

وفي وقت سابق من اليوم، شارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع عقد على هامش منتدى اسلو الـ 22 ايضا، وقد ضم هذا الاجتماع كلا من وزراء خارجية عمان ومصر والنرويج، الى جانب وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري.

انتهى ** ح ع