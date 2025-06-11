١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٣٨ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85859112
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إيران تحرز لقب الوصافة في دورة الألعاب الإسلامية لهوكي الجليد

١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٣:٣٨ م
رمز الخبر: 85859112
إيران تحرز لقب الوصافة في دورة الألعاب الإسلامية لهوكي الجليد

طهران / 11 حزيران / يونيو / إرنا- حل المنتخب الإيراني لهوكي الجليد في مركز الوصافة بدورة الألعاب الإسلامية المقامة في جمهورية تتارستان الروسية.

وخلال المباراة النهائية التي جرت يوم الأربعاء ضمن المجموعة الثانية من هذه البطولة، خسر المنتخب الإيراني أمام منتخب البلد المضيف بنتيجة 1 - 8 ليختم مشواره ويحل ثانيا.

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب الإيراني لهوكي الجليد إلى الدور النهائي للألعاب الإسلامية بعد انتهاء دور المجموعات الذي حقق فيه 4 انتصارات وهزيمتين.

وأُقيمت هذه المنافسات بمشاركة 8 منتخبات (إيران، عُمان، البحرين، تتارستان الروسية، كازاخستان، قيرغيزستان، لبنان، وأوزبكستان) في مجموعتين A و B، واستضافها نادي أك بارس.

انتهى**9365 / ح ع **



 

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