١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:١٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85859177
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روسيا : تهديد الترويكا الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" عمل غير مسؤول ولعب بالنار

١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:١٤ م
رمز الخبر: 85859177
روسيا : تهديد الترويكا الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" عمل غير مسؤول ولعب بالنار

طهران /11 حزيران/ يونيو/ إرنا- انتقد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، "ميخائيل أوليانوف"، بشدة النهج الغربي تجاه البرنامج النووي الإيراني؛ واصفا إصرار الترويكا الأوروبية على إصدار قرار جديد في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهديدها بتفعيل "آلية الزناد" بأنه "عمل غير مسؤول ولعب بالنار".

وصرح "أوليانوف" يوم الأربعاء، خلال كلمته امام الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن : خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لا تزال المثال الوحيد الناجح لحل سياسي طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووصف تهديد الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية الزناد وإعادة الحظر  السابق بأنه "غير مسؤول وذو دوافع سياسية"، مردفا : إنهم لا يستطيعون تفسير كيف سيساعد مثل هذا الإجراء نظام عدم الانتشار، ولا يمكنهم إظهار كيف سيقربنا هذا المسار من الحل. وإنه مجرد لعب بالنار ونتيجته واضحة : زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وتقويض السلم والأمن الدوليين. 

وأكد المندوب الروسي في فيينا، بأن مسار حل الملف النووي الإيراني هو مسار سياسي ودبلوماسي بحت؛ قائلا : نرحب باستمرار المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمان، ونأمل في التوصل إلى اتفاق ثنائي ومتوازن، دون المساس بحق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، خاصة في مجال التخصيب. 

وختم "أوليانوف" بالقول : إن روسيا مستعدة للمساعدة في دفع المفاوضات النووية قدما إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف؛ محذرا أن تقديم قرار سياسي في اجتماع مجلس المحافظين الحالي من قبل الدول الغربية هو خطأ وغير ناضج، ولن يؤدي إلا إلى تقويض آفاق التوصل إلى اتفاق.

انتهى**9365 / ح ع **

 

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