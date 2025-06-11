وزير العمل الإيراني : العدالة الاجتماعية لن تتحقق دون رفع الحظر أحادي الجانب

وأفادت "إرنا" بأن "ميدري" صرح اليوم الأربعاء في كلمته أمام اجتماع وزراء العمل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بمدينة جنيف : لقد وفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارا تحويليا لتسريع جهودنا في هذا المجال؛ مضيفا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصفتها عضوا في هذا التحالف قامت بتطبيق أولوياتها الوطنية على تقليل عدم المساواة، وتعزيز معايير العمل القائمة على الحقوق، وتنمية فرص العمل.

وأشار وزير العمل الإيراني إلى الأوضاع في فلسطين المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، مؤكدا بأنه لا توجد حاجة للعدالة الاجتماعية في أي مكان في العالم أكثر مما تحتاج اليه فلسطين وغزة؛ قائلا : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة هذه الجرائم ضد الإنسانية وتدعو إلى عمل دولي فوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى إدانة هذه الجرائم والتعبير عن دعمها للقضية الفلسطينية.

كما أشار "ميدري" إلى إنجازات إيران في مجال التنمية البشرية؛ مصرحا بأن الجمهورية الاسلامية حققت تقدما ملحوظا في المؤشرات البشرية، بما في ذلك زيادة متوسط العمر المتوقع من 54 عاما إلى أكثر من 74 عاما، وتقديم خدمات صحية مجانية ولكن الحظر أحادي الجانب حرمت شعبنا من حقوق التنمية وزادت من تفاقم عدم المساواة؛ داعيا منظمة العمل الدولية إلى دراسة آثار هذه الإجراءات بجدية.

وعلى هامش هذا الاجتماع، التقى وزير العمل الإيراني مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية "غيلبرت هونغبو"؛ مؤكدا في تصريحه خلال اللقاء، على ضرورة تطوير التعاون الفني بين هذه المنظمة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا سيما في مجال تدريب المهاجرين وإدارة ظاهرة هجرة النخب.

من جانبه، أعرب "هونغبو" عن سعادته بحضور الوزير الإيراني في اجتماعات المنظمة، قائلا : لقد تحدثت مع الممثلين الحاضرين في المنظمة حول التعاون مع إيران، ونحن نتطلع إلى رفع مستوى هذا التعاون.

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