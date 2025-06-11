١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85859246
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صالحي اميري : ايران تحتضن اجتماع معاوني وزراء السياحة والصحة بمنظمة التعاون الاقتصادي

١١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٥٦ م
رمز الخبر: 85859246
صالحي اميري : ايران تحتضن اجتماع معاوني وزراء السياحة والصحة بمنظمة التعاون الاقتصادي

طهران /11 حزيران/ يونيو/ إرنا - اعلن وزير التراث والسياحة والحرف اليدوية، سيد رضا صالحي اميري، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ستستضيف قريبا اجتماع معاوني وزراء السياحة والصحة للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو).

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير التراث والسياحة الايراني للصحفيين، خلال رعايته، اليوم الاربعاء، مراسم افتتاح مؤتمر ومعرض السياحة العلاجية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) بمحافظة همدان (شمال غرب ايران)؛ مؤكدا على ان المحافظة هذه تزخر بالطاقات والامكانيات التي يمكن توظيفها في تعزيز السياحة العلاجية داخل البلاد.

واوضح، بان هذا القرار اتخذ بعد موافقة الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي، وفي سياق التوصل الى اتفاق لاعداء وثيقة شاملة في مجال السياحة العلاجية بين الدول الاعضاء.

وحول "مؤتمر ومعرض السياحة العلاجية لدول منظمة التعاون الاقتصادي"، المقام لاول مرة في محافظة همدان، قال صالحي اميري بانه حدث مهم في تاريخ المحافظة.

ومضى الى القول : ان غايتنا ومسؤولي المحافظة من استضافة هذا الحدث الدولي، هو استعراض الطاقات والامكانيات السياحية بما في ذلك السياحة العلاجية، المتوفرة في هذه المحافظة الايرانية.

انتهى ** ح ع

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