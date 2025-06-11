مصدر مسؤول : وفاة 18 حاجا إيرانيا خلال مراسم الحج لهذا العام

وأفادت "إرنا" بأن هيئة العمليات الصحية والطبية للحج أصدرت بيانا جاء فيه، أنه وصل مستشفيات المدينة المنورة 36 حاجا إيرانيا كما وصل 450 حاجا إلى مستشفيات مكة المكرمة وحاليا، لا يزال 45 حاجا يتلقون العلاج في مستشفيات مكة المكرمة.

وحسب البيان، فإنه بلغ إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة للحجاج الإيرانيين في المملكة العربية السعودية، منذ بداية مناسك الحج وحتى نهاية 10 يونيو، 176,177 خدمة طبية.

وبناء على التقييمات التي أجرتها المراكز الصحية والعلاجية السعودية، فقد حصل المركز الطبي للحج والزيارة التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية على المرتبة الأولى، ونال درع تقدير ممتاز من وزارة الصحة السعودية.

ويذكر أن 86,700 حاج إيراني تشرفوا بأداء مناسك الحج لهذا العام.

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