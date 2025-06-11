رئيس الجمهورية يصل إلى محافظة إيلام غربي البلاد

وكان في استقبال الرئيس بزشكيان، لدى وصوله إلى مطار "شهداء" في مدينة إيلام اليوم، جمع من كبار مسؤولي هذه المحافظة.

ويرافق رئيس الجمهورية في الزيارة، عدد من مساعديه والوزراء، بمن فيهم "رضا كاظمي"، وزير التربية والتعليم، "محمد رضا ظفرقندي" وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، و"سيد محمد أتابك" وزير الصناعة والمناجم والتجارة، "عباس علي آبادي" وزير الطاقةن و"زهرا بهروز آذر" مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة.

وخلال هذه الزيارة سيرعى رئيس الجمهورية مراسم افتتاح 5 مشاريع اعمارية كبرى ومشروع إنتاجي واحد، وستوفر هذه المشاريع فرص عمل لـ 1,685 شخصًا، كما سيتم وضع خطة لترخيص بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 288 ميغاواط، ضمن أجندة هذه الزيارة.

انتهى**9365 / ح ع **

