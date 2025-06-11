وزير الخارجية : اي خطأ ستراتيجي من جانب الترويكا الاوروبية سيضطر ايران على اتخاذ رد حازم

عراقجي ادلى بهذا التصريح عبر تدوينة نشرها في منصة اكس اليوم الاربعاء؛ وذلك على اعتاب مناقشة الملف النووي الايراني لدى مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مردفا : ان الدول الاوروبية الثلاث، كانت قد سحنت لها الفرصة قبل 7 اعوام لكي تفي بتعهداتها المنصوصة ضمن الاتفاق النووي، لكنها فشلت بامتياز في هذا المجال، سواء كان ذلك عن قصد أو نتيجة للعجز.

واضاف : بدل ان تظهر بوادر الندم او الرغبة في تسهيل مسار الدبلوماسية على الترويكا الاوروبية، عمدت اليوم من خلال طرح مطالب مثيرة للسخرية بشأن "ضرورة معاقبة ايران لقاء استخدام حقها القانوني في اطار الاتفاق النووي، وردا على عدم التزام الاطراف الاخرى"، عمدت الى توسيع نطاق هذه المواجهة.

واذ نوه الى تحذرياته السابقة الموجهة للدول الاوروبية، صرح وزير الخارجية الايراني في تدوينته : ان ارتكاب اي خطر ستراتيجي كبير اخر من قبل الدول الاوروبية الثلاث، سيضطر ايران على اتخاذ رد حازم، والمسؤولية الكاملة والشاملة عن تداعيات هذا الوضع ستقع على عاتق اللاعبين ذوي النوايا السيئة الذين تسببوا فقدان مصداقيتهم بانفسهم.

انتهى ** ح ع