مساعد وزير الخارجية : إجراءات إيران الفنية ستدخل حيز التنفيذ فور إصدار وكالة الطاقة الذرية الدولية قرارا ضدها

وأفادت "إرنا" بأن "غريب آبادي" قال، اليوم الأربعاء في تصريح للصحفيين : ردا على القرار المحتمل من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي سيكون مسيسا بالتأكيد وعلى الأرجح سيُعتمد دون إجماع، اتخذت إيران الإجراءات اللازمة وستُدخل هذه الإجراءات الفنية حيز التنفيذ على الفور بمجرد اعتماد هذا القرار؛ مؤكدا بأن البرنامج النووي الإيراني سيستمر بخطوات فعالة ومتقدمة.

وتااضاف مساعد وزير الخارجية الإيراني : فيما يخص تهديد الترويكا الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد"، يجب القول إنه من الناحية العملية لم يعد هناك "اتفاق نووي" في الوقت الحالي؛ مردفا : منذ عدة سنوات، لم تلتزم الأطراف الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، بتعهداتها وقد توقفت هذه الالتزامات عمليا.

استطرد "غريب آبادي" قوله : من المنظور القانوني، لا يحق لهذه الدول إحالة الموضوع إلى مجلس الأمن وإعادة القرارات السابقة ضد إيران في إطار آلية الزناد؛ مضيفا : إنهم يدركون جيدا أن متابعة مثل هذه الإجراءات التي لا تحظي بصلاحية قانونية، ستكون بدوافع سياسية وعدائية؛ وفي المقابل لن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكتوفة الأيدي، وعلى الرغم من أن إيران لا ترغب في المواجهة واثارة تحديات جديدة، إلا أنها ستتخذ الردود اللازمة في إطار مصالحها الوطنية، إذا لزم الأمر.

وحول توقعاته بشان الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، قال مساعد وزير الخارجية : إن الجانب الأمريكي في الجولات الخمس الماضية قد اتبع نهجا غير منطقي واتخذ مواقف متذبذبة.

واضاف : اننا نتطلع بان ينتهج الطرف الاخر سياسات مبنية على المنطق وأطر القانون الدولي خلال الجولة السادسة من المفاوضات؛ مؤكدا بأن المطالب اللامنطقية التي طُرحت حتى الآن، غير مقبولة بالنسبة لإيران ونأمل بأن تعيد الطرف الاخر النظر في مواقفه ويتجنب المطالب التي تتجاوز الوثائق الدولية.

وشدد غريب ابادي على، أن "حقوق الشعب الإيراني واضحة ومحددة تماما، حيث لن تعلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي جزء من حقوقها، بل ستقف بحزم في وجه الضغوط، بما في ذلك تشديد العقوبات"؛ منوها الى، أن "إيران ترحب بالمفاوضات والتفاعل، لكنها لن تسمح أبدا باستخدام العقوبات كأداة للضغط على حقوقها المشروعة وستتصرف بحزم في مواجهة هذا المسار".

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