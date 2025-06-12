بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا

وكتبت بعثة جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة على حسابها على موقع "إكس نت" يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي: إن التهديد باستخدام "القوة الشاملة" لن يغير الحقائق. إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، والعسكرة الأمريكية لا تؤدي إلا إلى تأجيج عدم الاستقرار.

وأضافت البعثة: إن إرث القيادة المركزية الأمريكية في تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي من خلال تسليح المعتدين وتمكين الجرائم الإسرائيلية يدمر أي مصداقية للحديث عن السلام أو منع الانتشار.

وأكدت بعثة جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة أن: الدبلوماسية - وليس العسكرة - هي السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

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