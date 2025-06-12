إيران توجه رسالة إلى مجلس الأمن ردًا على مزاعم الترويكا الأوروبية بشأن الالتزامات النووية

وجاء في رسالة السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني إلى كارولين رودريغيز باراك، رئيسة مجلس الأمن ، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الادعاءات والرسالة المشتركة للترويكا الأوروبية: أوجه هذه الرسالة ردًا على الرسالة المشتركة المؤرخة في 9 يونيو/حزيران 2025 من الممثلين الدائمين لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). وتُعدّ هذه الرسالة المشتركة، للأسف، مثالًا آخر على محاولة الترويكا الأوروبية التهرب من المسؤولية، وصرف انتباه الرأي العام عن سجلها المتكرر والموثق في انتهاك التزاماتها، وفي الوقت نفسه، توجيه اتهامات لا أساس لها وذات دوافع سياسية ضد جمهورية إيران الإسلامية. في هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهكم وأعضاء مجلس الأمن إلى النقاط التالية:

1. ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا الادعاءات الواردة في الرسالة المذكورة آنفًا؛ فهذه الادعاءات، التي تتجاهل السياق الأساسي، تُشوّه حقيقة الوضع الراهن لخطة العمل الشاملة المشتركة، والشروط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ومسؤوليات أطراف الاتفاق. إن ادعاءات الترويكا الأوروبية ليست مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة، بل هي أيضًا بلا أساس قانوني ومتحيزة سياسيًا.

2. وكما أكدت جمهورية إيران الإسلامية دائمًا وبوضوح، فإن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إيران لم تُتخذ من فراغ، بل اتُخذت ردًا مباشرًا على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018، وكذلك على فشل الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق، ولا سيما الوعد بتطبيع العلاقات الاقتصادية. لقد أدت انتهاكات الترويكا الأوروبية إلى تدمير التوازن المتبادل المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة، ودفعت إيران إلى الرد على هذه الإجراءات في الإطار الكامل لحقوقها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. وقد دأبت جمهورية إيران الإسلامية على تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة تدريجيًا منذ عام 2019، أي بعد أكثر من عام من انسحاب الولايات المتحدة، وكانت هذه الإجراءات متوافقة تمامًا مع حقوق إيران بموجب الاتفاق، الذي ينص صراحةً على أنه في حالة إعادة فرض العقوبات المدرجة في الملحق الثاني أو إعادة فرضها، أو فرض عقوبات جديدة متعلقة بالبرنامج النووي من قبل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي/الترويكا الأوروبية، فإن إيران ستعتبر مثل هذا الإجراء سببًا للتعليق الجزئي أو الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق. وقد صاحب التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة مصلحة اقتصادية متوازنة فُقدت تمامًا نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات، وعجز الترويكا الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها. لذلك، كانت التدابير التعويضية التي اتخذتها إيران قابلة للعكس، وقانونية، ومتناسبة.

3. تُسلّط رسالة الترويكا الأوروبية الضوء بشكل انتقائي على جوانب من التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبينما يظل البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية سلميًا بالكامل، وتُجرى جميع أنشطة التخصيب بموجب إحدى أكثر آليات التحقق والرصد صرامةً في الوكالة، ينبغي التأكيد على أنه ما دامت الأنشطة النووية خاضعة لإشراف الوكالة وضماناتها، فلا يوجد سبب مشروع للقلق. والأهم من ذلك، أنه لا يوجد حد لمستوى التخصيب في حد ذاته؛ فالحد الرئيسي يكمن فقط في منع تحويل المواد أو الأنشطة النووية إلى أغراض غير سلمية. في 31 مايو/أيار 2025، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "أنشطة التخصيب بموجب الضمانات ليست محظورة في حد ذاتها". ويُظهر موقفنا وإجراءاتنا أن جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا تسعى إلى تطوير أو حيازة أسلحة نووية، وأنها لا تزال ملتزمة بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة. علاوة على ذلك، فإن مصطلح "كمية كبيرة[1]" الذي تستخدمه الوكالة ليس مؤشرًا صالحًا وموثوقًا به من الناحية الفنية أو القانونية لاستهداف الأسلحة النووية. ووفقًا لتقرير تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2024، كان ما مجموعه 250,530 وحدة من "كمية ملحوظة" من المواد النووية خاضعة لضمانات الوكالة في ذلك العام. وفي مثل هذه الظروف، فإن الادعاء بأن إيران تمتلك ما بين 7 و9 وحدات من "كمية ملحوظة"، في حين أن كل هذه المواد تخضع لضمانات الوكالة الدائمة، هو ادعاء مضلل ومنحرف. ومن المهم التأكيد على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارًا وتكرارًا أنها لم تجد أي مؤشر على أن إيران قد حولت المواد النووية إلى أغراض غير سلمية. وأي محاولة للاقتراح بخلاف ذلك لن تكون مجرد تشويه لنتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل ستقوض أيضًا استقلالية هذه الهيئة الدولية ورسالتها المهنية.

٤. إن محاولة الترويكا الأوروبية خلط أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة مع التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات الشاملة هي خطوة خادعة وغير نزيهة. لقد حافظت جمهورية إيران الإسلامية دائمًا على تعاونها مع الوكالة وشاركت بنشاط في حوار بناء، بما في ذلك في إطار البيان المشترك الصادر في مارس ٢٠٢٣ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولا تزال إيران ملتزمة بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتواصل تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة. إن محاولة الترويكا الأوروبية المتعمدة لطمس الأطر القانونية وحجبها لا تؤدي إلا إلى تسييس العمل الفني للوكالة. وفي هذا السياق، لم تنتهك التدابير التصحيحية التي اتخذتها إيران خطة العمل الشاملة المشتركة، ولم تتعارض مع التزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة. لا يمكن لهذه الإجراءات أن تبرر قرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي/الترويكا الأوروبية التي أفرغت خطة العمل الشاملة المشتركة من محتواها الحقيقي تمامًا، ولا يمكن أن تُشكل أساسًا للجوء الترويكا الأوروبية إلى آلية تسوية النزاعات أو رفض تنفيذ التزاماتها.

5. إن استسلام الترويكا الأوروبية للعقوبات الأمريكية غير القانونية، وتقاعسها بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ورفضها تنفيذ التزاماتها ، وإعادة فرض العقوبات المرفوعة، بالإضافة إلى فرض تدابير تقييدية جديدة وغير قانونية، كلها أمثلة واضحة ومتواصلة على انتهاكات خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231. في حالة عدم وفاء الترويكا الأوروبية بالتزاماتها، فليس لديها أي سند قانوني أو أخلاقي للجوء إلى آلية تسوية النزاعات، ناهيك عن التهديد بتفعيل الاستئناف التلقائي للعقوبات. سيكون مثل هذا الإجراء باطلًا من الناحية الإجرائية، ومعيبًا من الناحية الموضوعية، وغير مسؤول سياسيًا. من المبادئ المعروفة في القانون الدولي أن الطرف الذي انتهك اتفاقًا انتهاكًا جوهريًا لا يمكنه الاستفادة منه.

6. إن ادعاء الترويكا الأوروبية بأنها أكملت آلية فض النزاعات عام 2020 زعمٌ باطلٌ تمامًا. علاوةً على ذلك، فإن تهديد الترويكا الأوروبية بـ"تفعيل الاستئناف التلقائي للعقوبات في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ" يتعارض تمامًا مع غرض الآلية. صُممت آلية فض النزاعات للحفاظ على الاتفاق، لا لإساءة استخدامه ضد أحد الأطراف المشاركة، بهدف إجباره على قبول اتفاق منفصل يُرضي ببساطة مجموعة من الأطراف التي تنتهك بدورها خطة العمل الشاملة المشتركة.

7. إن الإيحاء بأن المسؤولين الإيرانيين سعوا إلى امتلاك أسلحة نووية أو غيّروا عقيدة الدفاع في البلاد زعمٌ لا أساس له من الصحة، ويمثل محاولةً متعمدةً لإثارة أزمة. إن السياسة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية سلمية بطبيعتها، بكل وضوح ودون لبس، وتستند إلى التزامات إيران القانونية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بالإضافة إلى عقيدة الدفاع الأيديولوجي والاستراتيجي الراسخة في البلاد، والتي تحظر أي أسلحة دمار شامل. وقد أكدت هذه السياسة مرارًا وتكرارًا أعلى السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

8. لا تزال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي يعالج المخاوف؛ سواءً بشأن القضايا النووية أو بشأن العقوبات التي استهدفت بشكل غير عادل سبل عيش الشعب الإيراني. وفي هذا السياق، انخرطت إيران بجدية في مفاوضات دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي/الترويكا الأوروبية، وكذلك مع الولايات المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة. قبل بدء المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، استأنفت إيران المفاوضات مع الترويكا الأوروبية على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠٢٤. ومن المؤسف للغاية أن الترويكا الأوروبية قد ردت على حسن نية إيران وجديتها في المفاوضات، ليس فقط بالتهديد بتفعيل آلية الاستئناف التلقائي للعقوبات، بل أيضًا بتقديم مطالب غير واقعية تتجاوز بكثير أحكام ونطاق اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة. في الواقع، تحاول الترويكا الأوروبية إساءة استخدام الآلية الداخلية لخطة العمل الشاملة المشتركة للمطالبة بتنازلات جديدة من إيران، وهو ما يتعارض تمامًا مع الحد الأدنى من حسن النية المطلوب لدفع عملية دبلوماسية بناءة. وبينما تواصل إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وبالتزامن مع الترويكا الأوروبية، فإن أي محاولة أو تهديد بتفعيل آلية الزناد، التي تفتقر في حد ذاتها إلى الصلاحية القانونية وغير صالحة، من شأنه أن يشير إلى تجاهل واضح لحسن نية إيران وستكون له عواقب وخيمة وسلبية.

٩. إذا كانت الترويكا الأوروبية تسعى حقًا إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن نهجها غير الواقعي واحترام الحقوق السيادية للدول بموجب القانون الدولي. إن التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لجمهورية إيران الإسلامية، بل في استمرارها في اللجوء إلى تدابير قسرية أحادية الجانب وغير قانونية - في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ وفي تآكل التعددية وسيادة القانون؛ وفي إساءة استخدام المنظمات الدولية، وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كأداة لتحقيق أجندة سياسية ضيقة ومحددة. إن تهديد الترويكا الأوروبية باللجوء إلى الاستئناف التلقائي للعقوبات كأداة ضغط سياسي، في حين أنها رفضت هي نفسها الوفاء بالتزاماتها، يُعد انتهاكًا واضحًا للمبدأ القانوني المتمثل في الالتزام بالوفاء بالوعود، وسيُقوّض بشكل خطير سلطة مجلس الأمن ومصداقيته.

١٠. تُحذّر جمهورية إيران الإسلامية بشدة من أن أي محاولة لإحياء الأحكام البالية لقرارات مجلس الأمن السابقة ستكون خطوةً باطلةً قانونيًا، ومتهورةً سياسيًا، ومحفوفةً بالمخاطر، وستكون لها عواقب وخيمةٌ على السلام والأمن الإقليميين والدوليين. إن الترويكا الأوروبية، التي فشلت هي نفسها في تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، لا تملك أي صفة قانونية تُمكّنها من اللجوء إلى هذه الآلية. إن أي محاولة لإساءة استخدام آلية تسوية المنازعات والآليات الأخرى الواردة في القرار ٢٢٣١ لن تُقوّض مصداقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فحسب، بل ستُقوّض أيضًا نظام منع الانتشار النووي بشكل خطير. وقد صرّحت جمهورية إيران الإسلامية بوضوح في جميع علاقاتها، بما في ذلك من خلال المراسلات الرسمية مع مسؤولي الترويكا الأوروبية، بأنه في حال تفعيل آلية إحياء قرارات مجلس الأمن البالية، ستنظر إيران في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك بدء عملية الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية استنادًا إلى المادة ١٠ من تلك المعاهدة. في مثل هذا السيناريو، تقع المسؤولية الكاملة عن العواقب على عاتق أولئك الذين يسعون إلى استغلال الآليات الدولية كأداة لتحقيق أهدافهم السياسية المحدودة. يجب على مجلس الأمن منع هذا المسار الخطير والحفاظ على سلامة القرار 2231 وصلاحيته.

11. مع اقتراب مجلس الأمن من "تاريخ انتهاء" القرار 2231، من الضروري بذل جميع الجهود بما يتماشى مع أحكام هذا القرار، وأن تؤكد هذه الهيئة الأممية العليا التزامها الراسخ بمبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وحسن النية في تنفيذ المعاهدات، وحماية سلامة القرار 2231 وميثاق الأمم المتحدة. في هذا السياق، تدعو جمهورية إيران الإسلامية الأمين العام للأمم المتحدة وجميع أعضاء مجلس الأمن إلى رفض الرواية الانتقائية وغير القانونية للترويكا الأوروبية وإساءة استخدامها للآليات القائمة. كما تدعو إيران الترويكا الأوروبية إلى إعادة النظر في سياسة الضغط والمواجهة غير الفعالة، والسعي بدلاً من ذلك إلى مسار الحوار الهادف إلى إعادة بناء الثقة.

١٢. لا يمكن التوصل إلى حل دبلوماسي دائم إلا من خلال الاحترام المتبادل، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، والتفاوض بحسن نية. في الأشهر الأخيرة، وعقب إعلان الولايات المتحدة استعدادها، شاركت جمهورية إيران الإسلامية في عدة جولات من الحوار غير المباشر مع الولايات المتحدة؛ حوارات اعتمدت فيها إيران نهجًا واقعيًا وبنّاءً وعمليًا.

١٣. تلتزم جمهورية إيران الإسلامية بإيجاد حل تفاوضي، يُقدم ضمانات كافية بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، ويعترف بحقوق إيران السيادية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقانون الدولي، ويحترمها، ويرفع في الوقت نفسه العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب الإيراني بطريقة قابلة للتحقق ومستدامة. ونرى أن مثل هذا الاتفاق قابل للتحقيق، وإذا توفرت إرادة سياسية حقيقية، فيمكن تحقيقه في فترة زمنية قصيرة.

وفي الختام دعا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة الى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

انتهى ** 2342