القائد العام للحرس الثوري يتفقد الوحدات البحرية في مضيق هرمز وجزر الخليج الفارسي

وأشار اللواء سلامي، في تصريح له على هامش هذه الزيارة، إلى الإنجاز الاستخباراتي الكبير للبلاد، وقال: "أولاً، أهنئ الشعب الإيراني على هذا الإنجاز الاستخباراتي القيّم لوزارة الامن وهو إنجاز عظيم أظهر مستوى اختراق أنظمة الاستخبارات والأمن التابعة للكيان الصهيوني وهشاشتها بعد عملية طوفان الأقصى، كما أظهر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لها اليد العليا في حرب المعلومات، وقد أثبتت هذه العملية العظيمة القدرة الاستخباراتية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للخليج الفارسي، قال: "يُعد الخليج الفارسي والمناطق المجاورة له من المناطق الدفاعية المهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونحن جادون في الدفاع عن مصالحنا الإقليمية والبحرية".

وأشار قائد الحرس الثوري الإسلامي: لقد قمنا بتقييم الجاهزية القتالية لبحرية الحرس الثوري من الناحيتين الاستخباراتية والعملياتية، وبفضل الله، شهدت البحرية قفزات غير مسبوقة في قدراتها القتالية خلال السنوات الأخيرة، وبفضل قيادة متكاملة ودقيقة، تمكنت من تطوير مختلف أنواع الأنظمة القتالية لديها.

وفي إشارة إلى زيادة مدى مهام بحرية الحرس الثوري في المياه البعيدة، قال اللواء سلامي: بفضل الله، تتمتع بحرية الحرس الثوري بالقدرة على التعامل بإتقان مع المعارك البحرية القريبة والبعيدة، وخلال هذه الزيارة، لاحظنا تطور أنظمة القتال والدعم القتالي لهذه القوات.

وبخصوص حصول بحرية الحرس الثوري على سفن إطلاق صواريخ، سرعتها 116 عقدة، قال: "لقد تطورت سفن بحرية الحرس الثوري، وهي المنصات الرئيسية لحمل القوة الهجومية، بشكل كبير. وقد وصلت السفن السريعة وفائقة السرعة، وسفن القتال الثقيلة، والصواريخ البحرية إلى أحجام وقدرات متميزة للغاية من حيث الكم والنوع".

ولفت إلى الأهمية الكبيرة للطائرات المسيرة في المعارك الجديدة، وقال: "لقد تطورت الطائرات المسيرة البحرية تطوراً مذهلاً من حيث مداها وقدراتها ومهامها".

وفي إشارة إلى أحد أكثر الأسلحة حسماً في المعارك البحرية، ألا وهو الألغام المضادة للسفن، قال: "إن تنوع الألغام البحرية وقدراتها الجديدة مذهل من حيث الكم والنوع".

وفي الختام، أشار اللواء سلامي إلى أن بحرية الحرس الثوري مجهزة تجهيزاً كاملاً وجاهزة للتعامل مع أي تهديد، وقال: "بجهود جميع قادة ومقاتلي هذه القوة على مدار الساعة، فإن بحرية الحرس الثوري القتالية جاهزة تماماً للرد على أي تهديد وأي سيناريو".

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