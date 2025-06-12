إصابة 4 جنود إسرائيليين بحادثين منفصلين.. والمقاومة تواصل عملياتها في خان يونس

وافادت الميادين انه وفقاً للهيئة، أُطلق صاروخ مضاد للدروع تجاه دبابة إسرائيلية تابعة للكتيبة "74" المدرّعة، ما أسفر عن إصابة جنديين، وأضافت أن الحادث وقع في خضم اشتباكات عنيفة تشهدها منطقة خان يونس، حيث أعلن الاحتلال في وقتٍ سابق إصابة جنديين آخرين في اشتباكات بالمنطقة نفسها.

من جهتها، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية هبوط مروحيتين عسكريتين في مستشفيي "بيلينسون" و"تل هشومير"، تحملان جنوداً مصابين نُقلوا من ميدان القتال في القطاع.

وعقب ذلك، تحدّث موقع "حدشوت بزمان" عن "إصابة ضابط احتياط بجروح خطرة في رفح بعد أن اعتقد جنود بأنه مسلح من حماس".

عمليات المقاومة: قنص وتفجيرات واشتباكات مباشرة

في السياق، تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها العسكرية في محاور مختلفة في خان يونس.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أحد مقاتليها تمكّن من قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول" القسامية، في منطقة السناطي شرق عبسان الكبيرة شرقي المدينة، مشيرةً إلى رصدها هبوط طائرات مروحية إسرائيلية في الموقع لعمليات الإخلاء.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف قوة من مشاة الاحتلال، بعبوة مضادة للأفراد شرق خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ استحكام مدفعي على منطقة التمركز عبر قذائف هاون، مؤكدةً تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف القوة وفرق النجدة.

وأضافت السرايا أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة شمال مدينة خان يونس، مشيرة إلى استمرار المواجهات حتى لحظة إصدار البيان.

كما كشفت عن تنفيذ عملية بتاريخ 3 حزيران/يونيو الحالي، تمكّن خلالها مقاتلوها من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار زُرعت مسبقاً في محيط فلل الزعاربة بمنطقة قيزان النجار جنوب خان يونس.

وتشهد محاور القتال في خان يونس تصعيداً ميدانياً واسعاً، في ظل استمرار العمليات الميدانية للمقاومة، ومحاولات الاحتلال توسيع توغله في المدينة.

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