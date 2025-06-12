١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85859886
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journalistکاظم شماعییان

اللواء سلامي: التفوق لايران في احباط مؤامرات الاعداء

١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٦ م
رمز الخبر: 85859886
اللواء سلامي: التفوق لايران في احباط مؤامرات الاعداء

طهران/ 12 حزيران/يونيو/ارنا – قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي اليوم الخميس ان الاعداء اشعلوا فتيل حرب سياسية واقتصادية وثقافية واستخباراتية ضد ايران، بيد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اظهرت تفوقها في جميع الميادين.

واضاف اللواء سلامي في كلمة امام ملتقى مجمع قادة قوات التعبئة بفيلق محمد رسول الله (ص) بطهران الكبرى ان التعبئة تنظر بمنطق القرآن الى القوى الدنيوية وبنظرة يسودها الكبرياء والعزة تجاه القضايا.

واكد ان التعبئة (البسيج) هي مظهر العزة الالهية. ان عمل قوات التعبئة مبعث عزة، متوجها الى هذه القوات: انتم اعزاء، لا تستسلمون ولا تُهزمون.

وقال في جانب اخر ان التعبئة وفي مجال الاقتصاد حولت العقوبات الى فرصة اقتصادية للبلاد. وهي التي تبث الامل لدى المؤمنين والياس والاحباط لدى الاعداء.

وتابع اللواء سلامي انه فيما بخص القطاع الاقتصادي فاننا نخوض حربا عالمية وفُرضت عقوبات على مستوى دولي واسع لمحاصرة ايران اقتصاديا. غير ان الضغط الاقتصادي لم يستطع منع الشعب الايراني من تحقيق التقدم والبناء.

واكد القائد العام للحرس الثوري ان التعبئة هي التي تهزم العدو في الحرب الاعلامية والفضاء الافتراضي وعمليات العدو ومخططاته.

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journalistکاظم شماعییان

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