اللواء سلامي: التفوق لايران في احباط مؤامرات الاعداء

واضاف اللواء سلامي في كلمة امام ملتقى مجمع قادة قوات التعبئة بفيلق محمد رسول الله (ص) بطهران الكبرى ان التعبئة تنظر بمنطق القرآن الى القوى الدنيوية وبنظرة يسودها الكبرياء والعزة تجاه القضايا.

واكد ان التعبئة (البسيج) هي مظهر العزة الالهية. ان عمل قوات التعبئة مبعث عزة، متوجها الى هذه القوات: انتم اعزاء، لا تستسلمون ولا تُهزمون.

وقال في جانب اخر ان التعبئة وفي مجال الاقتصاد حولت العقوبات الى فرصة اقتصادية للبلاد. وهي التي تبث الامل لدى المؤمنين والياس والاحباط لدى الاعداء.

وتابع اللواء سلامي انه فيما بخص القطاع الاقتصادي فاننا نخوض حربا عالمية وفُرضت عقوبات على مستوى دولي واسع لمحاصرة ايران اقتصاديا. غير ان الضغط الاقتصادي لم يستطع منع الشعب الايراني من تحقيق التقدم والبناء.

واكد القائد العام للحرس الثوري ان التعبئة هي التي تهزم العدو في الحرب الاعلامية والفضاء الافتراضي وعمليات العدو ومخططاته.