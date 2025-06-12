رئيس الجمهورية: لا نعقد الامل على امريكا لحل مشاكل البلاد

واضاف الرئيس بزشكيان وهو يتحدث اليوم الخميس الى حشد من اهالي ايلام (غرب) متوجها الى اهالي هذه المحافظة: انتم من حقق فخرا كبيرا ودافعتم عن البلاد في الحرب المفروضة، واظهرتم للعالم ان شعب هذه البلاد، سيقف بكل ما اوتي من قوة ولن يسمح للاعداء للاستيلاء حتى على شبر واحد من ترابها.

واوضح ان امريكا واوروبا يسعيان لممارسة الضغوطات والعقوبات على ايران وشعبها، انهم يتخيلون عرقلتنا من خلال العقوبات والتهديد، لكننا وبالتوكل على الله، لن نسمح لهم بذلك.

وتابع ان شعبنا وبلادنا اللذين يتوكلان على الله ليسوا بحاجة الى الاخرين، اننا نتوكل على الله ولا نعقد الامل على امريكا وعملائها، وهذا لا يعني اننا نريد حربا مع العالم، بل نريد الحوار مع العالم لكننا لن نرضخ للظلم والعنجهية.

واضاف اننا مددنا يد الاخوة والصداقة لجميع الدول، واجرينا حوارات مع الجيران.

واكد رئيس الجمهورية اننا لا نخشى امريكا، لان لدينا شبانا ومستثمرين وعلماء واناس مستعدون للتضحية بمهجهم من اجل بلادهم، ان هؤلاء سيبنون بلادهم.