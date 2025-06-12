بقائي: الزعم بعدم وفاء ايران بالالتزامات، مؤشر على سوء نية واضعي القرار

واستنكر بقائي بقوة اجراء الدول الاوروبية الثلاث وامريكا باستخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية كاداة لاثارة الشكوك حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.

ورفض رفضا باتا المزاعم التي وردت في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي صودق عليه ظهر اليوم الخميس باقتراح مشترك من فرنسا وبريطانيا والمانيا وامريكا وبالاستناد الى التقرير السياسي للمدير العام للوكالة، واعتبر ذلك اجراء غير مبرر، وبلا سبب وظالم صُمم وطُبق بهدف ممارسة الضغط على ايران للعدول عن الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الايراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وحمّل الناطق باسم الخارجية واضعي هذا القرار مسؤولية آثار وتداعيات هذا الاجراء غير المبرر والمخرب، واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق توفير وصون مصالح الشعب الايراني وحقوقه في الافادة من الطاقة النووية السلمية، ستتخذ الاجراءات اللازمة للرد على هذا الاجراء.

واعتبر بقائي الزعم بعدم تقيد ايران بالتزاماتها وفقا لاتفاقات الضمانات الشاملة بانه لا ساسا له ومفبرك وقال ان هذا يظهر بحد ذاته عدم مصداقية واضعي القرار وسوء نياتهم، لان التقرير السياسي بامتياز للمدير العام للوكالة، لم يثر هكذا مزاعم حتى.

واعرب عن اسفه للاداء المنحاز للمدير العام للوكالة فيما يخص الموضوع النووي الايراني مذكّرا بالمسؤولية المباشرة التي تثقل كاهل المدير العام في تقويض المصداقية المهنية للوكالة وطالبه بالتقيد بمهامه وواجباته وفقا للنظام التاسيسي للوكالة وتجنب السلوكيات السياسية.

واعرب الناطق باسم الخارجية عن تقديره لكل من الصين وروسيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا التي اتخذت في بيان مشترك مواقف مسؤولة وقانونية في رفض القرار المذكور، كما شكر جميع الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار لتظهر معارضتها لاستخدام اربع دول غربية لمجلس المحافظين كاداة، مؤكدا عزم الشعب الايراني على صون حقوقه ومصالحه تاسيسا على ميثاق الامم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.