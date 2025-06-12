١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣٤ م
رمز الخبر: 85860076
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية: تخصيب اليورانيوم سيستمر

١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٣٤ م
رمز الخبر: 85860076
رئيس الجمهورية: تخصيب اليورانيوم سيستمر

ايلام/ 12 حزيران/يونيو/ارنا – اكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ردا على قرار مجلس المحافظين ضد ايران، أننا سنمضي قدما في مسارنا، وسيكون لدينا تخصيب اليورانيوم ولن نتنازل عنه.

وفي معرض اشارته الى القرار الصادر اليوم عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال الرئيس بزشكيان اليوم الخميس امام حشد من النخبة والمثقفين بمحافظة ايلام (غرب) أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا صوتت اليوم لصالح قرار ضد ايران، لا ادري كيف يجب التماشي مع هذا العالم، لكي لا يمارس الخبث وأن يسمحوا لشعب هذه البلاد بالوقوف على قدميه وان يعيش باستقلالية.

وحيى ذكرى الشهداء النوويين للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال اننا سنمضي قدما في طريقنا، وسنملك التخصيب، ولن نتنازل عن المسار الحالي، مؤكدا: عليهم أن يعلموا أنهم ان قصفوا منشآتنا، فان جميع هذه القدرات محفورة في فكرنا، لذلك فاننا سنبني مجددا مهما فعلوا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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