رئيس الجمهورية: تخصيب اليورانيوم سيستمر

وفي معرض اشارته الى القرار الصادر اليوم عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال الرئيس بزشكيان اليوم الخميس امام حشد من النخبة والمثقفين بمحافظة ايلام (غرب) أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا صوتت اليوم لصالح قرار ضد ايران، لا ادري كيف يجب التماشي مع هذا العالم، لكي لا يمارس الخبث وأن يسمحوا لشعب هذه البلاد بالوقوف على قدميه وان يعيش باستقلالية.

وحيى ذكرى الشهداء النوويين للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال اننا سنمضي قدما في طريقنا، وسنملك التخصيب، ولن نتنازل عن المسار الحالي، مؤكدا: عليهم أن يعلموا أنهم ان قصفوا منشآتنا، فان جميع هذه القدرات محفورة في فكرنا، لذلك فاننا سنبني مجددا مهما فعلوا.