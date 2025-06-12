كمالوندي: التخصيب سيزداد بشكل لافت

واضاف كمالوندي اليوم الخميس ان احد هذين الاجرائين هو تشغيل ثالث موقع لتخصيب اليورانيوم كثالث مجمع للتخصيب في البلاد، ويتمتع بهامش امني عال واهمية استراتيجية.

وتعقيبا على قرار مجلس المحافظين قال المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية ان الدول الغربية لا سيما الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة تتخذ في الحقيقة اجراءات ضد ايران بشكل متكرر. مضيفا انها ليست المرة التي يتم فيها استصدار قرار وشهدنا سابقا هكذا اجراءات. لقد حذرنا دائما بان هذا التوجه لن يتمخض عن نتيجة بالنسبة لهم.

واعرب عن اسفه لانهم يظنون ان ممارسة الضغوط المختلفة بما فيها العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية بمقدورها ارغام ايران على التراجع عن مواقفها العادلة. هذا خطا استراتيجي جُرّب مرارا ولم يتمخض عن نتيجة. لقد قلنا وحذرنا مرارا اننا سنتخذ اجراءاتنا التي تتناسب مع اي توجه يتبعونه.

وتابع ان المؤسف ان هذه الدول واصلت نفس المسار. كما اننا انجزنا من قبل التوقعات اللازمة، وكما جاء في البيان المشترك لوزارة الخارجية ومؤسسة الطاقة الذرية، فان قرارات اتخذت في البلاد، ابلغت اليوم من قبل رئيس المؤسسة محمد اسلامي الى الزملاء.

واكد انه فور صدور القرار المفروض والظالم عن مجلس المحافظين، قُدمت استمارة تصميم " DIQ" المتعلق باجرائين محددين ومؤثرين، للوكالة الدولية للطاقة الذرية. واحد هذين الاجرائين هو تشغيل ثالث موقع لتخصيب اليورانيوم كثالث مجمع للتخصيب في البلاد، ويتمتع بهامش امني عال واهمية استراتيجية. واضافة الى ذلك، استبدال مكائن الجيل الاول الموجودة في مجمع الشهيد الدكتور علي محمدي في فردو بمكائن متطورة للجيل السادس. وهذا سيعني زيادة انتاج المود المخصبة بشكل لافت.