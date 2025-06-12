١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:١٦ م
رمز الخبر: 85860717
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journalistکاظم شماعییان

عراقجي: قرار مجلس المحافظين زاد من تعقيدات المحادثات

١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:١٦ م
رمز الخبر: 85860717
عراقجي: قرار مجلس المحافظين زاد من تعقيدات المحادثات

طهران/ 12 حزيران/يونيو/ارنا – اكد وزير الخارجية عباس عراقجي اننا نتحضر للجولة التالية من المحادثات مع امريكا يوم الاحد في ظل القرار الاخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيد أن القرار زاد من تعقيدات المحادثات.

واضاف عراقجي اليوم الخميس لكننا سنتواجد في مسقط للدفاع عن حقوق الشعب الايراني ومواقف ايران المبدئية والانجازات النووية للعلماء الايرانيين.

جاء ذلك في تصريحات ادلى عراقجي في ختام زيارته للنرويج للمشاركة في منتدى السلام وقال ان احدى الجلسات التخصصية للمنتدى خصصت لمستقبل الشرق الاوسط وشارك هو ونظرائه من مصر والسعودية وسلطنة عمان وقطر، وهذا يدلل بوضوح على دور الدول الرئيسية في بناء مستقبل المنطقة.

واوضح ان اهم استنتاج خلصت اليه الجلسة هو التاكيد على ارساء مستقبل مختلف للمنطقة غير ممكن من دون تحقيق العدالة لفلسطين والفلسطينيين. وكذلك تم الاهتمام بالمحادثات  النووية بين ايران وامريكا واعلنت مواقف بلادنا فيها بوضوح.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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