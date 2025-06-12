عراقجي: قرار مجلس المحافظين زاد من تعقيدات المحادثات

واضاف عراقجي اليوم الخميس لكننا سنتواجد في مسقط للدفاع عن حقوق الشعب الايراني ومواقف ايران المبدئية والانجازات النووية للعلماء الايرانيين.

جاء ذلك في تصريحات ادلى عراقجي في ختام زيارته للنرويج للمشاركة في منتدى السلام وقال ان احدى الجلسات التخصصية للمنتدى خصصت لمستقبل الشرق الاوسط وشارك هو ونظرائه من مصر والسعودية وسلطنة عمان وقطر، وهذا يدلل بوضوح على دور الدول الرئيسية في بناء مستقبل المنطقة.

واوضح ان اهم استنتاج خلصت اليه الجلسة هو التاكيد على ارساء مستقبل مختلف للمنطقة غير ممكن من دون تحقيق العدالة لفلسطين والفلسطينيين. وكذلك تم الاهتمام بالمحادثات النووية بين ايران وامريكا واعلنت مواقف بلادنا فيها بوضوح.