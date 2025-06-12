١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٤٢ م
رمز الخبر: 85860743
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journalistکاظم شماعییان

بزشكيان: لا يستطيعون بهذه القرارات صرفنا عن طريقنا

١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٤٢ م
رمز الخبر: 85860743
بزشكيان: لا يستطيعون بهذه القرارات صرفنا عن طريقنا

ايلام/ 12 حزيران/يونيو/ارنا – قال رئيس الجمهورية في معرض اشارته الى قرار مجلس المحافظين ضد ايران انهم وبهذه القرارات غير قادرين على حرفنا عن طريقنا. مضيفا ان قائد الثورة الاسلامية يؤكد اننا لسنا ولن نكون بصدد اقتناء السلاح النووي.

واضاف الرئيس بزشكيان اليوم الخميس في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بمحافظة ايلام (غرب) انهم يريدون القول للعالم اننا نريد بناء سلاح نووي وارباك امن المنطقة، متسائلا: هل اننا نربك امن المنطقة ام اسرائيل المجرمة والذين يسكتون بخزي وعار عن جرائمها. انهم يتشدقون بالديمقراطية والانسانية ويغلقون الطريق امام وصول والماء والخبز والدواء للناس.

وتساءل: هل هؤلاء يجب أن يقولوا لنا انه غير مسموح لكم التخصيب؟ ومن ثم يقومون متى ما ارادوا باغلاق الطريق امام الماء والخبز والتجارة على الشعوب، ونهب خيراتها ومواردها.

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journalistکاظم شماعییان

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