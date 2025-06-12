بزشكيان: لا يستطيعون بهذه القرارات صرفنا عن طريقنا

واضاف الرئيس بزشكيان اليوم الخميس في اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بمحافظة ايلام (غرب) انهم يريدون القول للعالم اننا نريد بناء سلاح نووي وارباك امن المنطقة، متسائلا: هل اننا نربك امن المنطقة ام اسرائيل المجرمة والذين يسكتون بخزي وعار عن جرائمها. انهم يتشدقون بالديمقراطية والانسانية ويغلقون الطريق امام وصول والماء والخبز والدواء للناس.

وتساءل: هل هؤلاء يجب أن يقولوا لنا انه غير مسموح لكم التخصيب؟ ومن ثم يقومون متى ما ارادوا باغلاق الطريق امام الماء والخبز والتجارة على الشعوب، ونهب خيراتها ومواردها.