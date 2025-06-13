إيران تصوت لصالح قرار وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد ضرورة إرغام "إسرائيل" على الوفاء بالتزاماتها الدولية

نيويورك / 13 حزيران / يونيو/ارنا- أعرب أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عن قلق طهران العميق إزاء تجاهل "إسرائيل" للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعم الولايات المتحدة المستمر لهذا الكيان، قائلاً إن إيران صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالنظر إلى خطورة الوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى وقف إطلاق نار دائم، واتخاذ التدابير اللازمة لإرغام الكيان على الوفاء بالتزاماته.

يتبع