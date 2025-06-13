وقف الرحلات الجوية في مطار "الامام الخميني" بطهران حتى إشعار آخر

وذكرت وزارة الطرق واعمار المدن في بيانها الصادر صباح الجمعة: إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإصدار منظمة الطيران المدني بيانًا بشأن الطيران، تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار "الإمام الخميني" حتى إشعار آخر.
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طهران / 13 حزيران / يونيو/ارنا- أعلنت وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية وقف الرحلات الجوية في مطار "الإمام الخميني" بطهران حتى اشعار آخر.
وذكرت وزارة الطرق واعمار المدن في بيانها الصادر صباح الجمعة: إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإصدار منظمة الطيران المدني بيانًا بشأن الطيران، تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار "الإمام الخميني" حتى إشعار آخر.
انتهى ** 2342
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