١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85860912
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وقف الرحلات الجوية في مطار "الامام الخميني" بطهران حتى إشعار آخر

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٠٢ ص
رمز الخبر: 85860912
وقف الرحلات الجوية في مطار "الامام الخميني" بطهران حتى إشعار آخر

طهران / 13 حزيران / يونيو/ارنا- أعلنت وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية وقف الرحلات الجوية في مطار "الإمام الخميني" بطهران حتى اشعار آخر.

وذكرت وزارة الطرق واعمار المدن في بيانها الصادر صباح الجمعة: إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإصدار منظمة الطيران المدني بيانًا بشأن الطيران، تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار "الإمام الخميني" حتى إشعار آخر.

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