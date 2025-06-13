وقف الرحلات الجوية في مطار "الامام الخميني" بطهران حتى إشعار آخر

وذكرت وزارة الطرق واعمار المدن في بيانها الصادر صباح الجمعة: إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها وإصدار منظمة الطيران المدني بيانًا بشأن الطيران، تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار "الإمام الخميني" حتى إشعار آخر.

انتهى ** 2342