١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85860949
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انفجار في موقع "الشهيد أحمدي روشن" النووي في نطنز

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:٥٩ ص
رمز الخبر: 85860949
انفجار في موقع "الشهيد أحمدي روشن" النووي في نطنز

طهران / 13 حزيران / يونيو/ارنا- أفادت أنباء بوقوع انفجار في موقع "الشهيد أحمدي روشن" النووي في نطنز.

ووفقًا لوكالة إيرنا، أفادت مصادر غير رسمية بوقوع انفجار في موقع "الشهيد أحمدي روشن" النووي في نطنز.

يذكر ان الكيان الصهيوني شن عدوانا جويا على طهران وعدة مدن اخرى فجر اليوم الجمعة.

وسيتم الاعلان لاحقا عن المزيد من التفاصيل.

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