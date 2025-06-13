ووفقًا لوكالة إيرنا، أفادت مصادر غير رسمية بوقوع انفجار في موقع "الشهيد أحمدي روشن" النووي في نطنز.

يذكر ان الكيان الصهيوني شن عدوانا جويا على طهران وعدة مدن اخرى فجر اليوم الجمعة.

وسيتم الاعلان لاحقا عن المزيد من التفاصيل.

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