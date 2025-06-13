١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85860955
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وقف الرحلات الجوية في مطارات ايران حتى إشعار آخر

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:١٢ ص
رمز الخبر: 85860955
وقف الرحلات الجوية في مطارات ايران حتى إشعار آخر

طهران / 13 حزيران /يونيو/ارنا- أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن وقف جميع الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد حتى إشعار آخر لحماية سلامة المسافرين.

وافادت العلاقات العامة في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: نُعلن للمسافرين والمواطنين الاعزاء، أنه بناءً على الإعلان  الصادر عن منظمة الطيران المدني، يتم وقف جميع الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد حتى إشعار آخر لحماية سلامة المسافرين.

واضاف لبيان: يُرجى من المواطنين الأعزاء الامتناع عن التوجه الى المطارات ومتابعة الأخبار والمعلومات الجديدة التي تُنشر عبر وسائل الإعلام خلال هذه الفترة.

واوضحت بان شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية ستعلن للجمهور بحالة الرحلات الجوية فور ورود معلومات جديدة.

انتهى ** 2342

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