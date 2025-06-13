وقف الرحلات الجوية في مطارات ايران حتى إشعار آخر

وافادت العلاقات العامة في شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: نُعلن للمسافرين والمواطنين الاعزاء، أنه بناءً على الإعلان الصادر عن منظمة الطيران المدني، يتم وقف جميع الرحلات الجوية في جميع مطارات البلاد حتى إشعار آخر لحماية سلامة المسافرين.

واضاف لبيان: يُرجى من المواطنين الأعزاء الامتناع عن التوجه الى المطارات ومتابعة الأخبار والمعلومات الجديدة التي تُنشر عبر وسائل الإعلام خلال هذه الفترة.

واوضحت بان شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية ستعلن للجمهور بحالة الرحلات الجوية فور ورود معلومات جديدة.

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