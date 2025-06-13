قائد الثورة: الكيان الصهيوني اعدّ لنفسه مصيرا مريرا ومؤلما ولينتظر عقابا صارما من قواتنا المسلحة

وجاء في البيان: يا شعب إيران العظيم؛ لقد اقدمت يد الكيان الصهيوني القذرة والدموية على ارتكاب جريمة في بلدنا العزيز هذا الصباح، وكشف عن طبيعته الشريرة أكثر من أي وقت مضى بضرب المناطق السكنية. فلينتظر الكيان عقابًا صارما.

واضاف: إن اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تتركه إن شاء الله.

وقال سماحته: استشهد عدد من القادة والعلماء في هجمات العدو. سيستأنف نوابهم وزملاؤهم مهامهم فورًا إن شاء الله. لقد أعد الكيان الصهيوني لنفسه مصيرًا مريرًا ومؤلمًا بهذه الجريمة، وسينال ذلك بالتأكيد.

انتهى ** 2342