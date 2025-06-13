١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٥٧ ص
رمز الخبر: 85861020
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٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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استشهاد عدد من المواطنين المدنيين الايرانيين في هجوم الكيان الصهيوني

١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٥٧ ص
رمز الخبر: 85861020
استشهاد عدد من المواطنين المدنيين الايرانيين في هجوم الكيان الصهيوني

طهران/ 13 حزيران/يونيو/ إرنا - استشهد عدد من المدنيين في هجوم الكيان الصهيوني صباح اليوم الجمعة على ايران.

استشهاد عدد من المواطنين المدنيين الايرانيين في هجوم الكيان الصهيوني

أفادت مصادر رسمية أن الكيان الصهيوني هاجم وحدات سكنية في ايران، ولم يُعلن بعد العدد الدقيق لشهداء الهجوم الوحشي الذي شنه هذا الكيان الهمجي.
يتبع**

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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