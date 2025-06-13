استشهاد عدد من المواطنين المدنيين الايرانيين في هجوم الكيان الصهيوني



أفادت مصادر رسمية أن الكيان الصهيوني هاجم وحدات سكنية في ايران، ولم يُعلن بعد العدد الدقيق لشهداء الهجوم الوحشي الذي شنه هذا الكيان الهمجي.

يتبع**