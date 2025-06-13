استشهاد عدد من المواطنين المدنيين الايرانيين في هجوم الكيان الصهيوني
أفادت مصادر رسمية أن الكيان الصهيوني هاجم وحدات سكنية في ايران، ولم يُعلن بعد العدد الدقيق لشهداء الهجوم الوحشي الذي شنه هذا الكيان الهمجي.
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استشهاد عدد من المواطنين المدنيين الايرانيين في هجوم الكيان الصهيوني
١٣/٠٦/٢٠٢٥، ٧:٥٧ ص
رمز الخبر: 85861020
طهران/ 13 حزيران/يونيو/ إرنا - استشهد عدد من المدنيين في هجوم الكيان الصهيوني صباح اليوم الجمعة على ايران.
استشهاد عدد من المواطنين المدنيين الايرانيين في هجوم الكيان الصهيوني
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