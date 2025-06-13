لا أضرار في منشآت النفط  الايرانية وعمليات التزود بالوقود مستمرة

وفي بيان لها، صباح اليوم الجمعة، أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط ، انه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في منشآت النفط في الايرانية وأن عملية التزود بالوقود مستمرة.

وجاء نص بيان الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط، كالآتي:

بسم الله الرحم الرحيم

وضمن تقديم التعازيّ بمناسبة استشهاد كوكبة من القادة والعلماء والأبرياء على يد الكيان الصهيوني، تود الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط ابلاغ الشعب الإيراني الكريم أنه لم يلحق أي ضرر بمنشآت تكرير النفط ومنشآت التخزين في البلاد نتيجة هجمات هذا الكيان البغيض اليوم، وأن أنشطة هذه المنشآت وإمدادات الوقود مستمرة في جميع أنحاء البلاد دون انقطاع وبشكل مستقر ومستدام.

يشار الى ان الكيان الصهيوني بدأ هجماته على أجزاء من العاصمة الايرانية طهران، فجر اليوم الجمعة، وقد تعرضت عدة مبان سكنية اثر هذه الهجمات.

وافادت "ارنا" انه استشهد كل من القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" اللواء غلام علي رشيد، والعالم النووي ورئيس جامعة آزاد الايرانية الدكتور محمد مهدي طهرانجي، والنائب في البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية فريدون عباسي، إثر الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني على طهران فجر اليوم الجمعة.

انتهى**ر.م