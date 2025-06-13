الأركان الايرانية: ردنا على العدوان الصهيوني سيكون ساحقا وباعثا على الندم

وجاء في البيان الذي صدر صباح اليوم الجمعة: "إن العمل العدواني والمغامر الذي قام به الكيان الصهيوني صباح اليوم الجمعة ، بمهاجمة بعض مناطق البلاد، بما في ذلك مناطق مدنية وعسكرية، أسفر عن استشهاد وإصابة مجموعة من المواطنين الأعزاء، بينهم نساء وأطفال، وعدد من قادة القوات المسلحة".

واضاف: إن مركز الاعلام بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، في الوقت الذي يدين فيه هذا العدوان السافر من قبل العدو الصهيوني الخبيث، والذي يتعارض مع كافة المعايير الدولية، يطمئن شعب ايران الإسلامية الابي والمنجب للشهداء والشجاع، وبناءً على أمر القائد العام للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، أن رد جنودكم في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الآمرين والمرتكبين والداعمين لهذا العمل الجبان سيكون ساحقا وباعثا على الندم.

انتهى ** 2342