سلطنة عمان تدين العدوان العسكري الصهيوني على إيران

وأعربت سلطنة عُمان عن إدانتها الشديدة للعدوان العسكري الغاشم الذي شنته "إسرائيل" على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي استهدف منشآت سيادية وأوقع ضحايا.

وتعتبر سلطنة عمان هذا العمل تصعيدا خطيرا ومتهورا يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويمثل سلوكا عدوانيا مرفوضًا ومستمرا يقوض أسس الاستقرار في المنطقة.

وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أن هذا الاعتداء يأتي في توقيت بالغ الحساسية، تتكثف فيه الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات النووية بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والولايات المتحدة، الأمر الذي يكشف بوضوح عن نية متعمدة لعرقلة المسار الدبلوماسي، وإشعال فتيل صراع أوسع ستكون له عواقب وخيمة على السلم الإقليمي والدولي.

وإذ تُحمّل سلطنة عمان "إسرائيل" المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة.

وتجدد وزارة الخارجية تأكيدها على موقف سلطنة عُمان الثابت بأن الأمن لا يُبنى بالعدوان، وإنما بالحوار والوسائل السلمية، مع احترام سيادة الدول وتطبيق القانون الدولي والعدالة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبانٍ سكنيةٍ للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد اللواء "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، و"فريدون عباسي" (عضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية)، واللواء "غلام علي رشيد" قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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