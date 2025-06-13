رئيس السلطة القضائية الإيرانية: سيتلقى الكيان الصهيوني ردا ساحقا

وردا على الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق ايران، أصدر رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين "غلام حسين محسني إيجئي"، بيانا جاء فيه ان الكيان الصهيوني المجرم والفاسد قد اثبت مرة أخرى طبيعته الهمجية والوحشية بجريمته الأخيرة بحق ايران.

وأضاف رئيس السلطة القضائية الايرانية: إنه مما لا شك فيه ان الكيان الصهيوني سيتلقى ردا ساحقا بقوة وقدرة الله ويد مقاتلي الإسلام القوية، وهذا وعد إلهي بأن المؤمنين والصابرين سيحققون النصر في الشدائد بالصبر والثبات.

وتابع قائلا: إنه وبهذه الجريمة أثبت النظام الكيان الغاصب أنه العصابة الأكثر معاداة لإيران في التاريخ وأنه لو أتيحت له الفرصة والشجاعة فلن يتردد في ارتكاب أي جريمة ضد الشعب الإيراني.

هذا وقدم حجة الاسلام ايجئي تعازيه باستشهاد كوكبة من مواطنين ايران الأعزاء من النساء والأطفال والقادة المجاهدين والعلماء الحكماء والمدافعين عن الوطن وخدامه، إثر الجريمة الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاشم.

يذكر نه قد استشهد عدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين جراء الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على طهران وعدد من المدن الايرانية.

وفي اعقاب هذا الجريمة النكراء، نشر قائد الثورة الاسلامية بيانا جاء فيه: يا شعب إيران العظيم؛ لقد اقدمت يد الكيان الصهيوني القذرة والدموية على ارتكاب جريمة في بلدنا العزيز هذا الصباح، وكشف عن طبيعته الشريرة أكثر من أي وقت مضى بضرب المناطق السكنية. فلينتظر الكيان عقابا صارما.

انتهى**ر.م