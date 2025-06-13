المملكة العربية السعودية تدين العدوان العسكري الصهيوني على إيران

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها: "إن المملكة العربية السعودية تدين وترفض بشدة العدوان الإسرائيلي السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يقوض سيادتها وأمنها ويمثل انتهاكا واضحا للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن “مسؤولية كبيرة” لوقف هذا العدوان فورًا ومنع تدهور الأمن في المنطقة.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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