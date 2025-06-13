اليابان تدين بشدة الهجمات الصهيونية على إيران

وأعربت طوكيو عن أسفها الشديد لتصاعد التوتر، وقال وزير الخارجية الياباني "تاكيشي إيوايا"، "إن بلاده تدين بشدة هذا العمل العسكري، معتبرا أنه أمر مؤسف للغاية أن يتم استخدام الخيار العسكري في مثل هذا التوقيت الحرج".

يذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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