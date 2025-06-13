السيد حسن الخميني : الوحدة حول محور إيران هي السبيل لحماية البلاد من التهديدات

وأوضح حجة الإسلام السيد حسن الخميني حفيد الامام الخميني رحمة الله عليه، في بيانه اليوم الجمعة : إن العدوان الوحشي الصهيوني على أرض إيران العزيزة، الذي أدى إلى استشهاد مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة ونساء ورجال وأطفال أبرياء؛ حادث مرير ومروع، إلا أنه يمكن القول وبكل حزم إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما اجتازت الأيام الصعبة في السنوات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني (قدس سره) تجتاز هذه المرحلة.

وتابع : اليوم أيضا بالاعتماد الوحدة الوطنية والعمل الحاسم للقوات المسلحة تحت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، سنتجاوز هذا المنعطف الحساس وستلقن المحتلين والسفاحين درسا كبيرا.

واستطرد قائلا : اليوم، الوحدة حول محور إيران الإسلامية هي السبيل لحماية البلاد من الاعتداءات والتهديدات. يجب ترك الخلافات جانبا في سبيل عظمة اسم إيران.

ويذكر أن الكيان الصهيوني شن فجر اليوم الجمعة، هجمات على مناطق بطهران، وتعرضت عدة مبان سكنية للقصف في هذه الهجمات.

وفي هذه الهجمات، استشهد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء "حسين سلامي"، وعضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية "فريدون عباسي"، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء "محمد باقري"، وقائد مقر "خاتم الانبياء (ص) اللواء "غلام علي رشيد"، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور "محمد مهدي طهرانجي".

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